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Kahramankazan'daki terör saldırısı sonrası Cumhuriyet Bayramı kutlamaları olup olmayacağı merak konusu oldu

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
24.10.2024 12:51
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Dün Kahramankazan'daki TUSAŞ yerleşkesine yönelik terör saldırısında 5 kişi şehit olurken, 22 kişi yaralandı. Olay sonrası Ankara Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinin iptal edildiğini duyurdu. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ise, teröre inat kutlamaları iptal etmeyeceklerini açıkladı. Diğer illerde yaşayan yaşayan vatandaşlar kutlamaların olup olmayacağı konusunu merak ediyor. İşte o açıklamalar:

Kahramankazan'daki terör saldırısı sonrası Cumhuriyet Bayramı kutlamaları olup olmayacağı merak konusu oldu

Dün yaşanan Kahramankazan ilçesindeki Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi yerleşkesine yönelik terör saldırısının ardından 5 kişinin şehit olduğu, 22 kişinin yaralandı.

Olayın ardından Ankara’daki TUSAŞ tesislerine gerçekleştirilen terör saldırısı nedeniyle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları iptal edildi. Ancak akıllarda soru işareti oluştu. Vatandaşlar bu kararın tüm illeri kapsayıp kapsamadığına yönelik merakta kaldı.

BAŞKENT'TE KUTLAMALAR İPTAL!

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinin terör saldırısı nedeniyle iptal edildiğini açıkladı.

Yapılan duyuruda, "Kahramankazan ilçemizde meydana gelen hain terör saldırısı nedeniyle Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlenecek tüm etkinlikler iptal edilmiştir. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz," ifadelerine yer verildi.

O paylaşım şu şekilde oldu:

BOLU BELEDİYE BAŞKANI EL YÜKSELTTİ

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ise durumla alakalı sosyal medya hesabı X'ten (Twitter) açıklama yaptı. Özcan açıklamasında: "EL YÜKSELTİYORUM VE TERÖRE İNAT, CUMHURİYET BAYRAMI ETKİNLİK VE KUTLAMALARINI İPTAL ETMİYORUM!!!" şeklinde söylemlerde bulundu

Açıklamanın devamında ise 101. yıla yaraşır kutlamaları layıkıyla yapacaklarını vurgulayan Özcan, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Bolu Belediyesi olarak, ülkemizin bölünmez bütünlüğüne kast eden terör örgütlerinin oyununa gelmeyeceğiz. Terör örgütlerince katledilen şehitlerimize dualarımızı eksik etmeyeceğiz. Ama emperyalizmin uşakları olan terör örgütlerine boyun da eğmeyeceğiz. Şehit kanlarıyla kurulan Cumhuriyetimize inadına daha çok sahip çıkacağız. Korkak davranmayacağız, Cumhuriyetimizin 101. Yılında, etkinlikler, fener alayı ve kutlamaları layıkıyla yapacağız. İPTAL ETMEYECEĞİZ!!!

Teröre inat, bütün vatansever Boluluları ve etkinlikleri iptal edilen tüm Yurtseverleri, 29 Ekim Salı günü Saat: 19.00’da Valilik meydanından başlayacak Fener Alayı’na bekliyorum."

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ise Bolu halkını bu paylaşımıyla kutlamalara çağırdı:

İSTANBUL VE İZMİR'DE KARAR DEĞİŞİKLİĞİ YOK

İstanbul ve İzmir Büyükşehir Belediyelerinden 28-29 Ekim tarihlerinde yapılması planlanan Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için herhangi bir iptal duyurusu yapılmadı.

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Anahtar Kelimeler:
Tanju Özcan Ankara Büyükşehir Belediyesi TUSAŞ 29 ekim cumhuriyet bayramı
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