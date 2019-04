Kahramankazan Millet Bahçesi’nde ilk adım atıldı

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz’un, projeleri arasında yer alan Kahramankazan Millet Bahçesi projesinde ilk adım atıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı iş birliği ile yapılacak olan Millet Bahçesi’nin proje ihalesi tamamlandı.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz’un, seçim döneminde belediye başkanı seçilmesi halinde gerçekleştirmeyi taahhüt ettiği 51 proje arasında yer alan Kahramanakazan Millet Bahçesi projesinde ilk adım atıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı iş birliği tarafından hayata geçirilecek olan Millet Bahçesi’nin proje ihalesi tamamlandı. İhaleyi kazanan firmanın önümüzdeki günlerde proje çalışmalarına başlayacağı belirtildi. Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde kurulması planlanan Millet Bahçesi yaklaşık 97 dönümlük bir alanı kapsayacak. Projenin içerisinde yürüyüş yolları, çocuk oyun alanları, piknik alanları, yapay göletler ve şelaleler gibi birçok unsur bulunacak.

Bakan Kurum söz vermişti

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, seçim öncesinde Kahramankazan’a yaptığı ziyarette, Ankara’ya kurulacak olan 5 Millet Bahçesi’nden birinin de Kahramanakazan’a yapılacağının sözünü vererek, bu Millet Bahçesi’nin bakanlık eliyle yapılacak çalışma sonucu Kahramankazan’a kazandırılacağını söylemişti. Bakan Kurum, “Kahramankazan’ı eğitimiyle, üretimiyle, sağlığıyla, enerjisiyle, termal turizmiyle, ulaşımıyla en iyi yere taşıyacağız. Başkanımız Serhat Oğuz Bey’in her türlü projesinin arkasındayız. Her türlü projesine, hemşehrilerimizin ihtiyacı olan her şeye bakanlık olarak destek vereceğiz” demişti.

“Bismillah” deyip kolları sıvadı

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Millet Bahçesi projesinin şimdiden tüm Kahramankazan halkına hayırlı uğurlu olması temennisinde bulunarak, “Kamuoyuna duyurduğumuz 51 proje arasında yer Millet Bahçesi projemizde ilk adım atıldı. İnşallah 5 yıl içerisinde tüm projelerimizi hayata geçireceğiz. Desteklerini bizlerden esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a tüm Kahramanakazan halkı adına şükranlarımı sunuyorum. Kahramankazan önümüzdeki dönemde hizmet destanının yazıldığı bir ilçe olacak. Bu hizmetleri halkımızla, devletimizle, iktidarımızla birlikte gerçekleştireceğiz” diye konuştu.