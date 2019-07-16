Kahramankazan Şehitleri ve Demokrasi Müzesi açıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Müzesi’ni, aziz milletimizin yaşayan hafızası, manevi değerlerinin ve milli faziletlerinin abideleşmiş bir kimliği olarak görüyorum" dedi.

Kazan’ın ’Kahraman’ sıfatını aldığı 15 Temmuz’da gerçekleştirilmeye çalışılan darbe girişimini unutmamak ve unutturmamak için Kültür Bakanlığı tarafından yapılan Kahramankazan Şehitleri ve Demokrasi Müzesi’nin açılışı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımıyla gerçekleştirildi. Müzenin açılışında meddah gösterisi sergileyen sanatçı Ahmet Yenilmez, Türklerin Anadolu topraklarına girişinden 15 Temmuz gecesine kadar olan süreci anlattı. Ahmet Yenilmez’in yaptığı meddah gösterisi, açılış nedeniyle müzede bulunan seyircinin beğenisini topladı. "Şehit kanları beldemizin ismine şan kattı"

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Kazan’ın 15 Temmuz 2016’da yaşanan darbe girişiminden sonra ’Kahraman’ sıfatını hak ettiğini belirterek, "Hain darbe gecesini, aydınlık şafağa ulaştıran milletimiz, en büyük kahramanlık hikayelerinden birini burada, Kazan’da yazmıştır. Şehit kanları beldemizin ismine şan katmış ve Kahramankazan olarak tekrar yazılmıştır. Bugün açılışını gerçekleştireceğimiz eserle, o destanı geleceğe taşıyacak ve bizden sonraki kuşaklara emanet edeceğiz. ‘15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Müzesi’ni, aziz milletimizin yaşayan hafızası, manevi değerlerinin ve milli faziletlerinin abideleşmiş bir kimliği olarak görüyorum. İnsan beşerdir ve unutmak doğamızın bir parçası. Olayları hatırlasak da yaşananların manasını, anlamını o ilk zamanki gücüyle, değeriyle idrak etmek kolay değildir. Özellikle gelecek nesillerin yaşananları hakkıyla bilmesi ve anlaması çok önemlidir" ifadelerini kullandı.

"Bu müze, halkımızın gücünün simgesi"

Bakan Ersoy, 15 Temmuz 2016 gecesinde yaşananları hatırlatarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın darbe gecesindeki, "Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar hayatımda" sözünü hatırlatarak verilen mesajın net olduğunu söyledi. Ersoy, "15 Temmuz 2016’da bağımsızlığımızı, ve devlet varlığımızı ortadan kaldırmak isteyenlerin karşısına dikilen, canı pahasına bir adım dahi geri atmayan aziz milletimizin iradesini, burada yaşatacak ve nesilden nesile aktaracağız. Sayın Cumhurbaşkanımız o gece çok net bir ifade kullanmış ’Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar hayatımda’ demişti. İşte bu müze her daim, tek otorite kabul ettiğimiz gücün, halkımızın gücünün simgesi olarak yaşayacaktır. 15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Müzesi, milletten gasp ettikleri tanka, uçağa, helikoptere güvenen korkakların, aziz milletimizin cesareti ve sarsılmaz iradesi önünde düştükleri, aciz ve zavallı durumu da ders olarak anlatmaya, devam edecektir. Mesaj açık ve nettir. Ya millet için milletle birlikte var olursunuz, ya milletin karşısında durur hezeyan ve hüsran içinde yok olursunuz" şeklinde konuştu.

Kahramankazan’da yapılan müzenin yapımı ve içeriği hakkında da konuşan Ersoy, "17 milyon lira ödenekle inşa edilen müzemiz yaklaşık 3 bin 600 metrekare kapalı alana sahip. Sığınak alanından depolara, kongre ve sergi salonlarından çocuk atölyesi ve kafeteryasına modern bir müze ve bir yaşam alanı inşa ettik. Müze sergi salonunda, 15 Temmuz’da Türkiye’de ve Kahramankazan’da yaşanan olaylar, öncesi ve sonrasıyla dakika dakika anlatılacak. Türkiye ve Kahramankazan şehitleri ile gazilerine ilişkin bilgilendirme yapılacak. Son kısımda ise, Yeni Türkiye’ye ilişkin projelerin anlatımı yapılacak olup, dijital ziyaretçi defteri yer alacak. Bu defter 15 Temmuz’a dair hala canlı olan duyguları, anıları umuyorum ki kayıt altına almak noktasında, çok önemli bir fayda sunacak" diye konuştu.