Kahramankazan’da AK Parti Adayı Serhat Oğuz kazandı

AK Parti’nin Kahramankazan Belediye Başkan Adayı Serhat Oğuz, resmi olmayan sonuçlara göre seçimi kazandı. Oğuz, “Kahramankazan’da hep birlikte yeni bir hizmet destanı yazacağız. Bu destanı hep birlikte omuz omuza yazacağız. Omuz omuza Kahramankazan’ımıza hizmet edeceğiz” dedi.

AK Parti’nin Kahramankazan Belediye Başkan Adayı Serhat Oğuz, resmi olmayan seçim sonuçlarına göre, seçimi kazandı. AK Parti Adayı Serhat Oğuz, seçim galibiyetinin ardından, Kahramankazan Belediyesi önünde vatandaşlara seslendi. Serhat Oğuz’u burada eşi Nergiz Oğuz ile Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk ve AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yeğin de yalnız bırakmadı.

Milletin iradesi kazandı

Serhat Oğuz, Kahramankazan halkına şükranlarını sunarak başladığı konuşmasında, “Zaferiniz kutlu olsun, Allah hepinizden razı olsun. Başımızın tacısınız” dedi. “Sizin iradenizin üstünde bir irade yoktur” diyen Oğuz, “Karanılık odalarda kurulan hesapların gelip toslayacağı yer sizin mübarek iradenizdir. Ülkemizin bekası bizim bekamızdır. Ülkemiz varsa biz varız. ‘Bizim bekamız Kahramankazan’ın bekası’ diyenler, bir kez daha şapkalarını önlerine koyup düşünsünler, yine siz kaybettiniz, yine milletin iradesi kazandı” şeklinde konuştu.

Ertürk’e teşekkür edip, sarıldı

Oğuz, Başkan Ertürk’ü işaret ederek, “Bir tarafta değerli başkanımız Lokman Ertürk, bir tarafta da siyasete yeni adım atmış bu kardeşiniz, emaneti teslim almak için yola çıkmış bu kardeşiniz var. Burada, siyasette alışık olmadığımız bir tablo var. Genelde makamı kaybeden biraz buruk, kırgın olur, ama biz de tam tersi. Adaylığımın açıklandığı günden itibaren her konuda yanımda duran, bana destek olan, siyasetin acemisi olduğum yanlarını bana gösteren ve bugünkü zaferde gerçekten büyük emek sahibi olan değerli Lokman Ertürk’e teşekkür ediyorum. Bu, Kahramankazan tarihinde öyle güzel bir devir teslim ki, devir alanda mutlu, devir eden de mutlu” dedi. Oğuz, bu sözlerinin ardından Lokman Ertürk’e sarılarak, emaneti devraldığını söyledi.

Bu tabloya iyi bakın

“Saltanatlarını tehdidin, şantajın ve kinin üzerine kuranlar bu tabloya iyi baksın” diyen Oğuz, “1 Nisan’dan itibaren açılan sayfa, işte bu sayfadır. Biz boşu boşuna ‘yeni bir başkan yine bir destan’ demiyoruz. Açılan sayfa hem hizmet konusunda hem önümüzdeki yıllar bakımından yeni bir sayfa” şeklinde konuştu.

21 yıldır öğretmenliğinizi yaptım

Kahramankazan’da 21 yıldır öğretmenlik, okul müdürlüğü ve son olarak da ilçe milli eğitim müdürlüğü yaptığını anımsatan Oğuz, “21 yıldır sizlerin öğretmenliğini yaptım, bundan sonra da şehreminiliğinizi yapacağım” dedi.

Herkese teşekkür etti

Oğuz, seçim çalışmaları kapsamında desteklerini hiçbir zaman kendisinden esirgemeyenlere teşekkür ederek, “AK Parti teşkilatına, özellikle de kadın kollarına ve gençlik kollarına. Alperenlere, bozkurtlara, ülkücüler bizimle oldu. Bu ülkenin bekası için dertlenen herkes bizime oldu. Hepinize teşekkür ediyorum. Özellikle bu süreçte hep arkamda duran eşime teşekkür ediyorum. Desteklerinden dolayı Lokman Ertürk’ün eşi Meral Ertürk’e teşekkür ediyorum. Sizleri çok ama çok seviyorum” diye konuştu.

Hizmet destanı yazacağız

Oğuz, sözlerini şöyle sürdürdü:

”Biz bu sevdayla Kahramankazan’da hep birlikte yeni bir hizmet destanı yazacağız. Bu destanı hep birlikte omuz omuza yazacağız. Omuz omuza Kahramankazan’ımıza hizmet edeceğiz. İçim kıpır kıpır sevincimi anlatacak kelimeler bulamıyorum” dedi.

Katrilyonlarca TL’lik yatırım kazandırdık

Başkan Ertürk de, 15 yıllık belediye başkanlığı boyunca, ilçeye önemli hizmetler kazandırdıklarını belirterek, her gün bu hizmeti etmenin mücadelesi içinde olduklarını söyledi. Ertürk, 15 yıllık belediye başkanlığı süresince ilçeye kazandırdığı hizmetleri anlatarak, Kazan Köyü olarak anılan ilçelerini marka bir kent haline getirdiklerini kaydetti. Ertürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ilçelerini defalarca ziyaret ettiğini belirterek, ilçeye katrilyonlarca lira değerinde hizmet kazandırdıklarını belirtti.

Taş atanlara gül uzattık

Ertürk, “Kimseyi kırmadık, bize yumruk sallayanlara elimizi uzattık, taş atanlara gül uzattık, Herkesi kucakladık. Hizmetse hizmet ettik. Büyüklerimizin elini öptük, küçüklerimizin başını okşadık. Ötekileştirmedik, ayrıştırmadık. Biz koltuğumuz uğruna, ‘Kahramankazan’ın bekası bizim bekamız’ diyenlerden değil, biz devletin bekası bizim bekamızdır diyenlerden olduk. Biz dikili ağaçları olmayıp seçimlerden seçimlere piyasaya çıkıp racon kesenlerden, ağababalardan olmadık. Bizim ağababamız milletimiz oldu, Kahramankazan halkı oldu” diye konuştu.

Teşkilatlara ve mesai arkadaşlarına teşekkür

Ertürk, Kahramankazan’da dördüncü kez seçim destanının yazılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, “Başta kadın kollarımız olmak üzere tüm teşkilatımıza, gençlik kollarımıza teşekkür ediyorum. Özellikle işçisinden başkan yardımcısına, vefanın bir semt adı olmadığını gösteren çok değerli belediye personeline yanımızda hep dimdik durduğunuz için teşekkür ediyorum” dedi. Ertürk, “Kimsesizlerin kimi, sessiz çoğunluğun sesi, yalnızca milletimizin değil, ümmetin lideri Recep Tayyip Erdoğan’ın bir neferi olarak Serhat Oğuz’un arkasında olduk. Alnımızın akıyla başarmanın mutluluğu içerisindeyiz. Emeği geçenlere, oy veren vermeyen herkesi tabi ki kucaklayacağız. Ama AK Parti ve MHP teşkilatında sabahlara kadar çalışan teşkilat mensuplarının önünde saygıyla eğiliyorum. Dualarıyla arkamızda olan Kahramankazan halkını selamlıyorum” diye konuştu.

Lokman Ertürk içinizde olacak

Başkan Ertürk, “1 Nisan itibarıyla Lokman Ertürk sırra kadem basanlardan değil, Lokman Ertürk belediyeden bir menfaat bekleyenlerden değil, Lokman Ertürk ve ailesi yine kahramankazan’da, yine Örencik bağlarında, yine Kahramankazan’ın sokaklarında içinizden biri olarak yaşantısını sürdürecek. Hiçbir şey beklemeksizin, makamsız ve mevki’isiz olarak, kubbede bıraktığı hoş bir seda ile yine aranızda olacak. Birileri olmasa da yine biz olacağız. Sade bir vatandaş olarak, Serhat Oğuz’un bu sürçte nasıl arkasında olduysak yine bundan sonraki süreçte de arkasında olacağız. Biz yalnızca Serhat Oğuz’a değil, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a da nasıl sahip çıktığımızı tüm Türkiye’ye gösterdik” diye konuştu.

Miraç Kandili’nde devredeceğiz

Başkan Ertürk, Serhat Oğuz’un mazbatasını aldıktan sonra Salı günü (yarın) Miraç Kandili’nde bu hizmet bayrağını onurlu, gururla ve duyduğu en büyük bahtiyarlıkla Serhat Oğuz’a devredeceğini söyledi.

Helallik istedi

Başkan Ertürk, konuşmasının sonunda kendisinden yana olan tüm haklarını helal ettiğini belirterek, alanı dolduran vatandaşlardan helallik istedi. Vatandaşlar Ertürk’ün, “Haklarınızı helal ediniz” sözlerine, “Helal olsun” diyerek karşılık verdi.

