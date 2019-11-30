Kahramankazan'da bir çiftlik evinde yaklaşık 600 litre kaçak içki ele geçirildi

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bir çiftlik evine yapılan baskında yaklaşık 600 litre kaçak içki ele geçirildi.

Sahte içki imalatı ve satışının yapıldığı ihbarını değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüpheli O.D’nin (64) Günbaşı Mahallesi'ndeki evine baskın düzenledi.

Çok sayıda polisin katıldığı operasyonda çiftlik evinde yapılan aramada şarap ve viski olduğu değerlendirilen yaklaşık 600 litre sahte içki ve bunların imalatında kullanılan düzenekler, boş şişeler ve materyaller ele geçirildi.

- Sipariş üzerine sahte içki üretmişler

İmalathane gibi kullanılan çiftlik evinde üretilen sahte içkilerin ilçedeki alkollü mekanlara sipariş üzerine uygun fiyata satıldığı belirlendi.

Olayla ilgili O.D. gözaltına alındı.

