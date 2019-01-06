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Kahramankazan'da bir grup, akışkan trafikte tekme tokat ve kemerlerle kavga etti 

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2019 18:34 | Son Güncelleme

  Ankara Kahramankazan'da bir grup, akışkan trafikte tekme tokat ve bellerinden çıkardıkları kemerlerle kavga etti.

Ankara Kahramankazan'da bir grup, akışkan trafikte tekme tokat ve bellerinden çıkardıkları kemerlerle kavga etti. Akışkan trafiğe aldırmayan grup, kavga etmeyi sürdürdü.

Görüntü dökümü
-Tekme tokat kavga edenler
-Akışkan trafik

ANKARA (DHA)

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