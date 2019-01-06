Kahramankazan'da bir grup, akışkan trafikte tekme tokat ve kemerlerle kavga etti 

Ankara Kahramankazan'da bir grup, ak\u0131\u015fkan trafikte tekme tokat ve bellerinden \u00e7\u0131kard\u0131klar\u0131 kemerlerle kavga etti. Ak\u0131\u015fkan trafi\u011fe ald\u0131rmayan grup, kavga etmeyi s\u00fcrd\u00fcrd\u00fc.\nG\u00f6r\u00fcnt\u00fc d\u00f6k\u00fcm\u00fc\n-Tekme tokat kavga edenler\n-Ak\u0131\u015fkan trafik\nANKARA (DHA)PARTNERBurcunuz buysa dikkat! 2019 y\u0131l\u0131nda ba\u015f\u0131n\u0131za \u00f6yle \u015feyler gelecek ki!Paral\u0131 po\u015feti protesto i\u00e7in markete e\u015fekle geldiler (2)Hamsi Festivali, Bodrum'daki Karadenizliler'i bir araya getirdi
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