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Kahramankazan'da bir grup, akışkan trafikte tekme tokat ve kemerlerle kavga etti 

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2019 18:59 | Son Güncelleme

Ankara Kahramankazan'da bir grup, akışkan trafikte tekme tokat ve bellerinden çıkardıkları kemerlerle kavga etti.

Ankara Kahramankazan'da bir grup, akışkan trafikte tekme tokat ve bellerinden çıkardıkları kemerlerle kavga etti. Akışkan trafiğe aldırmayan grup, kavga etmeyi sürdürdü.

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