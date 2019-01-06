Kahramankazan'da bir grup, akışkan trafikte tekme tokat ve kemerlerle kavga etti 

Ankara Kahramankazan'da bir grup, ak\u0131\u015fkan trafikte tekme tokat ve bellerinden \u00e7\u0131kard\u0131klar\u0131 kemerlerle kavga etti. Ak\u0131\u015fkan trafi\u011fe ald\u0131rmayan grup, kavga etmeyi s\u00fcrd\u00fcrd\u00fc.Ke\u015ffedilmeyi bekliyor! \u0130\u015fte yery\u00fcz\u00fcndeki cennet...Karda y\u00fcr\u00fcy\u00fc\u015f s\u0131ras\u0131nda aya\u011f\u0131 k\u0131r\u0131lan da\u011fc\u0131, trakt\u00f6rle ambulansa ta\u015f\u0131nd\u0131Bolu Da\u011f\u0131 ge\u00e7i\u015fi TIR ve kamyonlara kapat\u0131ld\u0131
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