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Kahramankazan'da, 'cumhur ittifakı'nın adayı Serhat Oğuz başkan oldu

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.03.2019 22:10 | Son Güncelleme

ANKARA'nın Kahramankazan ilçesinde, yerel seçimin resmi olmayan sonuçlarına göre, 'cumhur ittifakı'nın AK Parti'li adayı Serhat Oğuz (43), belediye başkanlığına seçildi.

Hasan POLAT/KAHRAMANKAZAN (Ankara), (DHA) - ANKARA'nın Kahramankazan ilçesinde, yerel seçimin resmi olmayan sonuçlarına göre, 'cumhur ittifakı'nın AK Parti'li adayı Serhat Oğuz (43), belediye başkanlığına seçildi.

Kahramankazan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevindeyken, istifa eden Serhat Oğuz, AK Parti'den Mahalli İdareler Genel Seçimleri için aday oldu. AK Parti'den mevcut belediye başkanı Lokman Ertürk'ün yerine aday gösterilen ve 'cumhur ittifakı'nca desteklenen Serhat Oğuz, kesin olmayan sonuçlara göre, yeni başkan oldu.

SERHAT OĞUZ KİMDİR?

Serhat Oğuz, 1976 yılında Ankara Kahramankazan'da dünyaya geldi. İlkokulu, ortaokulu ve liseyi Ankara'da bitiren Oğuz, lisans eğitimini Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi'nde, yüksek lisansını da Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Edebiyatı Ana Bilim Dalı'nda tamamladı. Evli ve 3 çocuk babası Serhat Oğuz, Kahramankazan'da 1999 yılından beri öğretmenlik, okul müdürlüğü, şube müdürlüğü, ilçe milli eğitim müdürlüğü, Eğitim Bir-Sen kurucu şube başkanlığı, İlim Yayma Cemiyeti kurucu şube başkanlığı, Kent Konseyi Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinde bulundu.

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