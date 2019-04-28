Kahramankazan’da işsizliğe umut olacak proje

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Kahramankazan İstihdam Merkezi (KİM) projesi kapsamında geliştirdikleri özel bir yazılımla, ilçedeki iş arayanlar ile işverenleri aynı platformda buluşturacaklarını söyledi.

31 Mart Yerel Seçimleri’nde Kahramankazan Belediye Başkanı seçilen Serhat Oğuz, seçim döneminde duyurduğu projelerini hayata geçirmek için kolları sıvadı. Kahramankazan Belediyesi, KİM projesi kapsamında özel bir yazılımla ilçedeki iş arayanlar ile işvereni aynı platformda buluşturacak ve iş arayanlardan istenilen tek şart Kahramankazan’da ikamet etmesi.

KİM hayata geçiyor

Kahramankazan Belediye Başkanı Oğuz, bu kapsamda ilk olarak günümüzün en büyük sorunlarından biri olan işsizlik ile mücadele konusunda Türkiye‘ye örnek olacak Kahramanakazan İstihdam Merkezi (KİM) projesini hayata geçirecek. Bu doğrultuda belediye bünyesinde hazırlanan özel bir yazılım ile ilçedeki iş arayan vatandaşlar ile işverenler aynı platformda buluşacak. İşverenler ile iş arayanlar arasında köprü vazifesi kuracak olan KİM ile ilçede işsiz kimsenin kalmaması hedefleniyor.