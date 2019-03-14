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Kahramankazan'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.03.2019 05:15 | Son Güncelleme

ANKARA'nın Kahramankazan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, araçtan fırlayan Hakan Bostan (36) hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Kahramankazan'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Hasan POLAT / KAHRAMANKAZAN(Ankara),(DHA) ANKARA'nın Kahramankazan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, araçtan fırlayan Hakan Bostan (36) hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.
Kaza, Aydın Mahallesi'nde gece yarısı meydana geldi. 03 DT 800 plakalı panelvan tipi midibüs sürücüsü Hakan Bostan, Kızılcahamam ilçesinden Ankara'ya giderken henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Midibüs takla atarak yoldan çıkarken, Bostan araçtan fırladı. Bu sırada aynı güzergahta seyreden 06 HCG 60 plakalı otomobilin sürücüsü Sedat Barışlı ise, kazayı görünce şok geçirerek direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil yoldan çıkarak, orta refüje yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, Bostan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Hafif yaralanan Sedat Barışlı ise yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri de, bölgede güvenlik önlemi alarak, hayatını kaybeden Bostan'ın yakınlarına ulaşmaya çalıştı. Yapılan incelemelerin ardından Bostan'ın cansız bedeni Hamdi Eriş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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Kahramankazan'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

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