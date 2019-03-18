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Kahramanlara duygusal anma

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2019 16:33 | Son Güncelleme

18 Mart Şehitleri Anma Günü’ ve ‘Çanakkale Zaferi’nin 104.

Kahramanlara duygusal anma

18 Mart Şehitleri Anma Günü’ ve ‘Çanakkale Zaferi’nin 104. yıldönümü dolayısıyla 100 genç hazırladıkları bayrak temalı ritim gösterisi sundu. Gençler izleyenleri duygusal bir zaman yolculuğuna çıkardı.
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 104. yıldönümü münasebetiyle Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ‘Çanakkale’ ruhunu yansıttı. Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü’nün destekleri ile 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda yapılan etkinlik, alanı dolduran binlerce kişi ile hep bir ağızdan okunan İstiklal Marşı ile başladı. Ardından Lise öğrencisi İrem Solakçı’nın seslendirdiği “Çanakkale Türküsü” eşliğindeki ‘canlandırma’ izleyenlere duygusal anlar yaşattı. 100 öğrenci hazırladıkları bayrak temalı perküsyon konseri ise büyük alkış aldı.
İzleyen birçok vatandaşın gözyaşlarını tutamadığı programın sonunda Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ahmet Yıldız, öğrencilere duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti. Özellikle genç neslin bu tür hassasiyetlere sahip olmasının onur verici olduğunu söyleyen Yıldız, “18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümü nedeniyle yurdun her köşesinde farklı faaliyetler yapılıyor. Burada yapılan etkinliğe emek veren gençlerimize, öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Sergiledikleri gösteri ve piyesle bize duygusal anlar yaşattılar” diye konuştu.

Kahramanlara duygusal anma

Kahramanlara duygusal anma

Kahramanlara duygusal anma

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