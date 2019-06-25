Kahramanları, duvara resmediyorlar

Uğur YİĞİT/SİVAS, (DHA) - SİVAS'ta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Okul Destek Projesi kapsamında Cumhuriyet Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri atıl durumda bulunan duvara yağlı boyayla Ömer Halisdemir, Fethi Sekin, Eren Bülbül gibi kahramanların portrelerini çiziyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Okul Destek Projesi kapsamında, Sivas Aile, Çalışma ve Hizmetler İl Müdürlüğü binasının yanında atıl durumda bulunan 4,5 metre yüksekliği, 150 metre genişliğinde bulunan duvara Cumhuriyet Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi şehitler Ömer Halisdemir, Fethi Sekin, Eren Bülbül, Nurcan Karakaya ve bebeği Bedirhan Mustafa’ının resmini yağlı boyayla çiziyor. Gönüllülük esasına göre gerçekleştirilen çalışmada 12 öğrenci görev alıyor. Büyük bir özveriyle yürütülen çalışmanın kısa sürede tamamlanması hedefleniyor. Kahramanların yanı sıra öğrenciler, Atatürk, Halk Ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu ve bakanlığın gerçekleştirdiği çalışmalarla ilgili de görselleri duvara resmediyor. Aile, Çalışma ve Hizmetler İl Müdürü Harun Tan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Okul Destek Projesi kapsamında ve Sivas Kongresi’nin 100’üncü yıl etkinlikleri kapsamında böyle bir proje gerçekleştirdiklerini belirterek, "Müdürlüğümüzün önünde bulunan atıl bir duvarımız vardı 4,5 metre yüksekliğinde 150 metre enindeki bu duvarı bizim faaliyetlerimizi bulunduran bir etkinlikle yapalım dedik ve çok anlamlı bir hale geldi. İlk önce şehitlerimizden başladık. Aile Müdürlüğümüzün burada bütün faaliyetlerini resimlerle anlatacağız. 15 Temmuz’un simgesi haline gelen Ömer Halisdemir, Fethi Sekin, PKK’nın şehit ettiği Eren Bülbül ayrıca Sivas’ın sembolü haline gelen Nurcan Karakaya ve Bedirhan bebeğimiz var. Bunları unutturmayacağız. Sivas’a böyle bir katkı sunacağız. Aynı zamanda hem engelli hem de Sivasımızın en büyük sembolü Aşık Veysel’imiz var. Duvarın ortasında da Sivasımızı simgeleyen Çifte Minare, Buruciye Medresesi, Şifahiye Medresesi yer alacak. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün resmi olacak. Bütün değerleri buraya aktaracağız" dedi. 'GÖNÜLLÜ ÇALIŞIYORUZ' Cumhuriyet Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü 4’üncü Sınıf Öğrencisi Ceren Koç arkadaşlarıyla gönüllü olarak çalıştıklarını ifade ederek, "Yaptığımız çalışma tamamen kurumun vermiş olduğu hizmetleri tercih etmeye çalıştık. Sivas’ın simgelerini kullanmak istedik. Ekip arkadaşlarım çalışmayı büyük bir özveriyle devam ettiriyor. Şehitlerimizi resmetmek gerçekten güzel bir duygu, şehitlerimizi tekrardan anıyor olmak, Sivas’ın simgelerini bu şekilde atıl durumda olan bir duvara resmetmek çok güzel bir duygu. Vatandaşlar çok beğeniyor, çok güzel tepkiler alıyoruz" diye konuştu.

