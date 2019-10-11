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"Kahramanlarımız terör yuvalarını bir bir dağıtacak"

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.10.2019 12:01 | Son Güncelleme

Eski TBMM Başkanı ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım: - "(Barış Pınarı Harekatı) Eminim ki Afrin'de, Fırat Kalkanı'nda olduğu gibi kahramanlarımız orada da sivil halkın burnu bile kanamadan bütün bu şer odaklarını, terör yuvalarını bir bir dağıtacak ve hem Türkiye'de hem bölgede huzurun, güvenliğin sağlanmasını kısa sürede gerçekleştirecektir"

Eski TBMM Başkanı ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Barış Pınarı Harekatı’yla ilgili, "Eminim ki Afrin'de, Fırat Kalkanı'nda olduğu gibi kahramanlarımız orada da sivil halkın burnu bile kanamadan bütün bu şer odaklarını, terör yuvalarını bir bir dağıtacak ve hem Türkiye’de hem bölgede huzurun, güvenliğin sağlanmasını kısa sürede gerçekleştirecektir." dedi.

Yıldırım, bir dizi etkinliğe katılmak için geldiği Yalova'da ilk olarak Altınova Belediyesini ziyaret etti. Yıldırım sonrasında ise Yalova Üniversitesi Altınova Meslek Yüksekokulunu açılışına katıldı. Burada konuşma yapan Yıldırım, Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili şu değerlendirmede bulundu:

"Evvelsi gün başlattığımız Barış Pınarı Harekatı'nın ülkemiz ve milletimiz, orada mücadele veren terör odaklarını yok etmek için gece, gündüz çalışan kahraman Mehmetlerimizin yanındadır. Duasıyla, desteğiyle onlarla beraberiz. Rabbim onların gücünü arttırsın. Teröre, teröristlere yardım eden, birliğimize, kardeşliğimize, dirliğimize zarar vermeye çalışanlara fırsat vermesin. Eminim ki Afrin'de, Fırat Kalkanı'nda olduğu gibi kahramanlarımız orada da sivil halkın burnu bile kanamadan bütün bu şer odaklarını, terör yuvalarını bir bir dağıtacak ve hem Türkiye'de hem bölgede huzurun, güvenliğin sağlanmasını kısa sürede gerçekleştirecektir. Ay-yıldızlı bayrağımızın daima dalgalanması için, ezanlarımızın dinmemesi için canını seve seve veren, feda eden aziz şehitlerimizi bu vesileyle bir kez daha şükranla anıyorum. Gazilerimize hayırlı uzun ömürler diliyorum."

Denizcilik üzerine eğitim verecek meslek yüksekokulunun hayırlı olmasını dileyen Yıldırım, 2006 yılında Tuzla'dan sonra Altınova’da da bir tersane sahası yapılması yönünde bir karar aldıklarını hatırlattı. Verilen kararın meyvelerini görmeye başladıklarını vurgulayan Yıldırım, Altınova tersanelerinde yaklaşık 25 bin çalışanın olduğuna dikkati çekerek, "1 milyar dolarlık gemi inşa ve bakım ihracatımızın 300-350 milyon dolarını da bu bölge sağlıyor. Bir çok özellik arz eden gemilerin yapımı burada gerçekleştiriliyor. Gittikçe bu bölge dünyanın en önemli bakım ve onarım merkezleri haline geliyor." ifadelerini kullandı.

Ardından Yıldırım, protokol üyeleriyle yüksekokulun açılış kurdelesini kesti ve okulu gezdi.

Açılışa Yalova Valisi Muammer Erol, Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci, Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, AK Parti İl Başkanı Muğlim Bağatar da katıldı.

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