"Kahramanlarımız terör yuvalarını bir bir dağıtacak"

Eski TBMM Başkanı ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Barış Pınarı Harekatı’yla ilgili, "Eminim ki Afrin'de, Fırat Kalkanı'nda olduğu gibi kahramanlarımız orada da sivil halkın burnu bile kanamadan bütün bu şer odaklarını, terör yuvalarını bir bir dağıtacak ve hem Türkiye’de hem bölgede huzurun, güvenliğin sağlanmasını kısa sürede gerçekleştirecektir." dedi.

Yıldırım, bir dizi etkinliğe katılmak için geldiği Yalova'da ilk olarak Altınova Belediyesini ziyaret etti. Yıldırım sonrasında ise Yalova Üniversitesi Altınova Meslek Yüksekokulunu açılışına katıldı. Burada konuşma yapan Yıldırım, Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili şu değerlendirmede bulundu:

"Evvelsi gün başlattığımız Barış Pınarı Harekatı'nın ülkemiz ve milletimiz, orada mücadele veren terör odaklarını yok etmek için gece, gündüz çalışan kahraman Mehmetlerimizin yanındadır. Duasıyla, desteğiyle onlarla beraberiz. Rabbim onların gücünü arttırsın. Teröre, teröristlere yardım eden, birliğimize, kardeşliğimize, dirliğimize zarar vermeye çalışanlara fırsat vermesin. Eminim ki Afrin'de, Fırat Kalkanı'nda olduğu gibi kahramanlarımız orada da sivil halkın burnu bile kanamadan bütün bu şer odaklarını, terör yuvalarını bir bir dağıtacak ve hem Türkiye'de hem bölgede huzurun, güvenliğin sağlanmasını kısa sürede gerçekleştirecektir. Ay-yıldızlı bayrağımızın daima dalgalanması için, ezanlarımızın dinmemesi için canını seve seve veren, feda eden aziz şehitlerimizi bu vesileyle bir kez daha şükranla anıyorum. Gazilerimize hayırlı uzun ömürler diliyorum."