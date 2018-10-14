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Kahramanmaraş 5. Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2018 17:01 | Son Güncelleme

Yerli ve yabancı 234 yayınevi, 247 şair ve yazar ile kitapseverler ve sektör temsilcilerini bir araya getiren fuarı 3 günde 60 bin kişi ziyaret etti

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince düzenlenen 5. Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı'nı üç günde 60 bin kişi ziyaret etti.

Kahramanmaraş Fuar Merkezi'ndeki fuar, yerli ve yabancı 234 yayınevi, 247 şair ve yazar ile kitapseverler ve sektör temsilcilerini bir araya getiriyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş'ın edebiyatın ve şiirin başkenti olduğunu söyledi.

Göreve geldikleri 2014'te ilkini gerçekleştirdiklerini fuarın, her geçen gün daha da büyüyerek devam ettiğini dile getiren Erkoç, "Kahramanmaraş üstat Necip Fazıl'ın, Nuri Pakdil, Erdem Bayazıt, Rasim Özdenören'lerin diyarı, şiirin ve edebiyatın başkentidir. 'Kahramanmaraş'a kitap fuarı yakışır' diyerek yola çıktık. Fuarımızı üç günde yaklaşık 60 bin kişi ziyaret etti. Bu yıl inşallah hedefimiz 200 bin ziyaretçiyi ağırlamak. Kitap fuarımıza yoğun ilgi devam etmektedir." dedi.

Erkoç, kitabın çok önemli bir bilgi kaynağı olduğunu aktararak, şöyle devam etti:

"Türkiye'mizin zengin petrol kaynakları, altın madenleri, doğal gaz kaynakları yok. Hamdolsun büyük zenginliğimiz beşeri gücümüz yani insan gücümüz. Bizler de insanlarımızı en donanımlı hale getirmek için yoğun gayret içerisindeyiz. Vatandaşlarımızın bilgiyle buluşmasını sağlıyoruz. Bilgiye ulaşmanın en kısa yolu kitaplardan geçiyor. Büyükşehir Belediyesi olarak bu fuarın uzun yıllar devam etmesini temenni ediyoruz."

Fuarda imza günü düzenleyen yazar Alişan Kapaklıkaya ise insanların dünyaya bir tarla gibi geldiğini belirterek, "Tarlaya ne ekersen onu biçersin. Tarlayı boş bırakırsan diken yetişir. Ben yüreğimi avucuma alarak Türkiye'yi karış karış gezerek, gerek kitaplarımla gerekse de konferanslarımla bilgi ve sevgi tohumları saçıp ülkemin yeşermesi için, huzurlu mutlu olması için çalışıyorum." diye konuştu.

Kapaklıkaya, fuarın ailelere huzuru, evlere neşeyi, çocuklara başarıyı getirdiğini anlatarak, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Fuar, 21 Ekim'e kadar sürecek.

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