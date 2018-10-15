Kahramanmaraş 5. Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince düzenlenen 5. Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı'na katılan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu kitaplarını imzaladı.
Kahramanmaraş Fuar Merkezi'ndeki fuar, yerli ve yabancı 234 yayınevi, 247 şair ve yazar ile kitapseverler ve sektör temsilcilerini bir araya getiriyor.
Fuarın bu akşamki konuklarından biri İlahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu oldu.
Okurlarıyla sohbet ederek, fotoğraf çektiren Hatipoğlu, daha sonra kitaplarını imzaladı.
Gazetecilerin sorunlarını da yanıtlayan Hatipoğlu, kitapların kültürün en önemli temel taşlarından biri olduğunu belirtti.
Müslümanların ilk emrinin "oku" olduğunu hatırlatan Hatipoğlu, "Temel itibarıyla ilme, fazilete, erdeme, onura, şerefe, hikmete işaret eden dinin mensuplarının da çok kitap okumaları gerekiyor." diye konuştu.
Şanlıurfa'da kan donduran olay! İntihar etti, bıraktığı not polisi harekete geçirdi
Tekirdağ'da vahşet! İplerle ağaca bağlayıp köpeğe tecavüz ettiler
Demirören Medya Grubu’nda tenkisat depremi! Kimlerle yollar ayrıldı?
ABD bu sözleri konuşuyor: Devirmemiz lazım!
Cemal Kaşıkçı olayında düğüm çözülüyor! Türk ve Suudi ekipler içeri girdi
Hawking öldükten sonra da uyardı: Zenginler insanüstü ırk yaratacak, insanlık yok olacak
En çok arızalanan telefonlar ortaya çıktı! Bilmiyorsanız dikkat...
Fatih Erbakan kararlı! Yeniden Refah Partisi kuruluyor
Mart 2019 seçimleri öncesi yapılan son anketin sonuçları açıklandı! (Partilerin son oy oranları)
Kırmızı ışıkta karşıya geçmek mi? Bu haberi okuduktan sonra bir daha düşünün
Okuyucu Yorumları 0 yorum