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Kahramanmaraş 5. Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2018 21:23 | Son Güncelleme

İlahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu okurlarıyla buluştu

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince düzenlenen 5. Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı'na katılan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu kitaplarını imzaladı.

Kahramanmaraş Fuar Merkezi'ndeki fuar, yerli ve yabancı 234 yayınevi, 247 şair ve yazar ile kitapseverler ve sektör temsilcilerini bir araya getiriyor.

Fuarın bu akşamki konuklarından biri İlahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu oldu.

Okurlarıyla sohbet ederek, fotoğraf çektiren Hatipoğlu, daha sonra kitaplarını imzaladı.

Gazetecilerin sorunlarını da yanıtlayan Hatipoğlu, kitapların kültürün en önemli temel taşlarından biri olduğunu belirtti.

Müslümanların ilk emrinin "oku" olduğunu hatırlatan Hatipoğlu, "Temel itibarıyla ilme, fazilete, erdeme, onura, şerefe, hikmete işaret eden dinin mensuplarının da çok kitap okumaları gerekiyor." diye konuştu.

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5. Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı Kahramanmaraş Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu

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