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Kahramanmaraş 5. Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2018 20:36 | Son Güncelleme

Yerli ve yabancı 234 yayınevi, 247 şair ve yazar ile kitapseverler ve sektör temsilcilerini bir araya getiren fuarı 250 bin kişi ziyaret etti

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince düzenlenen 5. Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı sona erdi.

Kahramanmaraş Fuar Merkezi'nde 11 Ekim'de açılışı gerçekleştirilen yerli ve yabancı 234 yayınevi, 247 şair ve yazar ile kitapseverler ve sektör temsilcilerini bir araya getiren fuarı 250 bin kişi ziyaret etti.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, gazetecilere açıklamasında, fuarın bir festival havasında geçtiğini ve çok önemli etkinliklere ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

Erkoç, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin en güzide edebiyatçıları, şairleri ve yazarları 5. Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı'nda vatandaşlarımızla buluştu. Bu yılki kitap ve kültür fuarımızı hamdolsun başarıyla ve büyüyerek bitirmenin gururu içerisindeyiz. Gelecek yıl fuarımızı kitap ve kültür festivali şeklinde değiştirerek yapmayı planlıyoruz."

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