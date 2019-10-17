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Kahramanmaraş 6. Kitap ve Kültür Fuarı açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2019 14:36 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 6.

Kahramanmaraş 6. Kitap ve Kültür Fuarı açıldı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 6. Kitap ve Kültür Fuarı ziyaretçilere kapılarını açtı.
Kahramanmaraş’ın 100. yıl kurtuluş etkinlikleri kapsamındaki 6. Kitap ve Kültür Fuarı, Kahramanmaraş Fuar Merkezi’nde (KAFUM) açıldı. 10 gün devam edecek olan fuara, 250’den fazla yayınevi ve yazar katılacak.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, açılışta yaptığı konuşmada, yılda ortalama bir insanın 10 saat kitap okuduğunu ve bunun çok az olduğunu söyledi. Öğrenmenin ve bilgiye sahip olmak isteyenler için fuarların önemli olduğunu belirten Başkan Güngör, "Kitaba farklı yerlerde erişebiliriz ama kitapların çeşitliliği ve yazarlarla buluşmanın okumayı daha çok teşvik ettiğini kişiye motivasyon sağladığına inanıyorum. Burada bilim, sanat ve edebiyata yeni yayınlarda dahil binlerce esere sahip olma imkanında bulunacağız. Fuarımız sayesinde çok sayıda yazar ve şairlerle hemşehrilerimiz bir araya gelmiş olacak ve imza günleri ile söyleşiler gerçekleşecek" dedi.
Günde yaklaşık 5 saatin televizyonda ve çok daha fazlasının da internette geçirildiğini söyleyen Başkan Güngör, "Ama istatistiklere baktığımızda okuma oranımız yılda sadece 10 saat olduğunu gösteriyor. Öğrenmek ve bilgiye sahip olmak çok önemli ancak, vicdanla, ahlakla ve temel insani değerlerle yoğrulmamış çok zaman zulüm ve şiddet olarak karşımıza çıkabilir. Kıymetli öğrenci ve velilerimize daha fazla kitap okumalarını öneriyoruz" diye konuştu.
Konuşmaların ardından fuarın açılış kurdelesini kesen katılımcılar hep birlikte stantları gezdi.

Kahramanmaraş 6. Kitap ve Kültür Fuarı açıldı

Kahramanmaraş 6. Kitap ve Kültür Fuarı açıldı

Kahramanmaraş 6. Kitap ve Kültür Fuarı açıldı

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