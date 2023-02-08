HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kahramanmaraş'a giden Sevilay Yılman gönderilen yardımlara isyan etti! "Kışın ortasında şort mu yollanır?"

Kahramanmaraş'a giden Sevilay Yılman gönderilen yardımlara isyan etti! "Kışın ortasında şort mu yollanır?"

08.02.2023 12:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüm Türkiye’yi yasa boğan depremde 3. güne gelindi. 10 ili etkileyen şiddetli sarsıntıların ardından enkaz altında kalan vatandaşlar için çalışmalar devam ederken evlerine giremeyen vatandaşlar için de yardım kampanyaları düzenleniyor. Yaşanan iki büyük depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş’a giden Habertürk yazarı Sevilay Yılman gönderilen yardımlara isyan etti.

Kahramanmaraş'a giden Sevilay Yılman gönderilen yardımlara isyan etti! "Kışın ortasında şort mu yollanır?"

Kahramanmaraş, Gaziantep depreminin yaraları sarılmaya çalışılıyor. İki büyük depremin merkez üssü olan ve birçok binanın yıkıldığı Kahramanmaraş’a giden Habertürk yazarı Sevilay Yılman gönderilen bir yardımı görünce adeta ne diyeceğini şaşırdı.

sevilay1

“ESKİ PÜSKÜ, HERHALDE ÇÖPE ATACAĞI ŞEYLER”

Yılman, “Buraya da birileri yardım göndermiş. Giyecek göndermişler. Allah aşkına bu ne ya! Şort göndermişler. Eski püskü evinde giymediği, herhalde çöpe atacağı şeyler... İnsanlar burada eksi 10 derecede donuyor. Evinizdeki şortları mı gönderdiniz! İnsanlar şu an kalın bir şey bulurum da giyer miyim acaba diye bakıyor." dedi.

sevilay2

“KİR İÇİNDE, PİSLİK İÇİNDE”

Daha sonra gönderilen bir kıyafeti gösteren Yılmaz, “Şu gönderilene bakın, kir içinde, pislik içinde. Böyle bir şey olamaz!” diyerek isyan etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Depremi anlattı! "Dolaba sıkıştım" "Zehirlendim"Depremi anlattı! "Dolaba sıkıştım" "Zehirlendim"
Kahreden haber! Sinir krizi geçirdiler, yüzünü açıp son kez öptüKahreden haber! Sinir krizi geçirdiler, yüzünü açıp son kez öptü
Deprem sonrası enkazdan çıkan resim yürekleri burktuDeprem sonrası enkazdan çıkan resim yürekleri burktu
Anahtar Kelimeler:
deprem Gaziantep Kahramanmaraş

En Çok Okunan Haberler

Hatay'da olan Oğuzhan Uğur "Çok zoruma gidiyor" diyerek isyan etti: "Başımı belaya sokmak istemiyorum"

Hatay'da olan Oğuzhan Uğur "Çok zoruma gidiyor" diyerek isyan etti: "Başımı belaya sokmak istemiyorum"

Gaziantep’te tepki çeken görüntü! ‘Ekmek kaç para?’ sorusuna ‘14 TL’ diye yanıt aldı

Gaziantep’te tepki çeken görüntü! ‘Ekmek kaç para?’ sorusuna ‘14 TL’ diye yanıt aldı

Deprem faciasında 3. gün! Acının boyutu giderek artıyor

Deprem faciasında 3. gün! Acının boyutu giderek artıyor

Canlı yayında isyan etti! Elindeki kağıtları fırlattı

Canlı yayında isyan etti! Elindeki kağıtları fırlattı

İki yıl önce pilot il seçildi, iki dakikada yerle bir oldu

İki yıl önce pilot il seçildi, iki dakikada yerle bir oldu

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken açıklamalar

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken açıklamalar

İlginizi Çekebilir

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.