Kahramanmaraş'a giden Sevilay Yılman gönderilen yardımlara isyan etti! "Kışın ortasında şort mu yollanır?"

Kahramanmaraş, Gaziantep depreminin yaraları sarılmaya çalışılıyor. İki büyük depremin merkez üssü olan ve birçok binanın yıkıldığı Kahramanmaraş’a giden Habertürk yazarı Sevilay Yılman gönderilen bir yardımı görünce adeta ne diyeceğini şaşırdı.

“ESKİ PÜSKÜ, HERHALDE ÇÖPE ATACAĞI ŞEYLER”

Yılman, “Buraya da birileri yardım göndermiş. Giyecek göndermişler. Allah aşkına bu ne ya! Şort göndermişler. Eski püskü evinde giymediği, herhalde çöpe atacağı şeyler... İnsanlar burada eksi 10 derecede donuyor. Evinizdeki şortları mı gönderdiniz! İnsanlar şu an kalın bir şey bulurum da giyer miyim acaba diye bakıyor." dedi.

“KİR İÇİNDE, PİSLİK İÇİNDE”

Daha sonra gönderilen bir kıyafeti gösteren Yılmaz, “Şu gönderilene bakın, kir içinde, pislik içinde. Böyle bir şey olamaz!” diyerek isyan etti.

