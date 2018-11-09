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Kahramanmaraş Adliyesi'nde silahlı kavga

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2018 12:30 | Son Güncelleme

1'i polis 2 kişi gözaltına alındı

Kahramanmaraş Adliyesi'nde çıkan silahlı kavgada 1'i polis 2 kişi gözaltına alındı.

1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "kasten adam öldürme" davasının görüldüğü duruşmada, müşteki E.K. ve eşi O.K. ile sanık yakınları arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın adliye koridorunda devam etmesi üzerine İstanbul'un Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü emrinde görevli sivil polis memuru A.K, yanında bulunan beylik tabancasıyla yere ateş etti.

Silah seslerinin duyulması üzerine adliyenin ikinci katına polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, polis memuru A.K. ile müşteki yakını M.K'yi gözaltına aldı.

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Anahtar Kelimeler:
adliye Kahramanmaraş polis

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