Kahramanmaraş Adliyesi'nde silahlı kavga

Kahramanmaraş Adliyesi'nde çıkan silahlı kavgada 1'i polis 2 kişi gözaltına alındı.
1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "kasten adam öldürme" davasının görüldüğü duruşmada, müşteki E.K. ve eşi O.K. ile sanık yakınları arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın adliye koridorunda devam etmesi üzerine İstanbul'un Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü emrinde görevli sivil polis memuru A.K, yanında bulunan beylik tabancasıyla yere ateş etti.
Silah seslerinin duyulması üzerine adliyenin ikinci katına polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, polis memuru A.K. ile müşteki yakını M.K'yi gözaltına aldı.
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