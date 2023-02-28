Kahramanmaraş Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, yapılan definlerle övününce Mehmet Akif Ersoy araya girdi! Mansur Yavaş, Kızılay ve istifa açıklamaları gündem oldu

6 Şubat'ta meydana gelen 11 ilde büyük yıkımlara neden olan ve 45 bine yakın insanın hayatını kaybettiği depremlerin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ın Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, canlı yayında yaptığı açıklamalarla gündem oldu. Habertürk canlı yayınında Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtlayan Güngör; "Cenaze işlemlerini çok iyi organize ettik" dedi. Malatya Büşükşehir Belediye Başkanı'nın da benzer şeyler söylediğini söyleyen Ersoy ise "En iyi yaptığımız şeylerden birisi galiba vatandaşlarımızın cenazelerini defnedebilmek. Üzücü, keşke diğer şeyleri de iyi yapabilsek.” dedi. Röportaj boyunca ikili arasındaki diyaloglar dikkat çekerken Güngör “İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?” sorusuna da yanıt verdi. işte detaylar...

"MANSUR YAVAŞ'I BURADA GÖRMEDİM"

Mehmet Akif Ersoy'un, Ankara Büyükşehir Belediyesi ile ortak mı çalıştıkları sorusu üzerine Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör "Ben Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni burada hiç görmedim. Başkan gelmiş, gitmiş, kendileri ifade ediyorlar. Burada kendisini görmedim, ne yaptıklarıyla ilgili bilgimiz yok" dedi.

"BİZDEN MALZEME İSTEDİ" İDDİASI

Güngör ardından da "Ankara Büyükşehir Belediyesi, ASK bizim KASKİ'den malzeme istemiş. Zaten biz afetten etkilenmişiz. Sadece KASKİ'den talepleri olduğunu biliyorum. Bizden 50 kalemde malzeme desteği talepleri olmuş. Zaten depremde belediyemizin altyapısı tahrip oldu, onlar da bizden malzeme desteği istemişler" iddiasında bulundu.

Başkan Güngör, "Sayın Mansur Yavaş Başkanımdan nezaket olarak bir geçmiş olsun beklerdim. Sayın Yavaş beni ne aradı ne de görüştük" dedi.

CHP'DEN BAŞKAN GÜNGÖR'E JET YANIT

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Kahramanmaraş Büyükşehir belediyesi arasında imzalanan belgeleri paylaşıp, "Peki bunlar nedir Sayın Hayrettin Güngör. Ankara Büyükşehir Belediyesini görmedim diyorsun. Sizin hizmetinize verilen araçların listesi bak bu. Teslim alan da sizin Fen İşleri Daire Başkanınız. Hem de imzalı. Belediye başkanı olarak yapılanlardan bu kadar mı habersizsiniz?" ifadelerini kullandı.

"CENAZE İŞLEMLERİNİ ÇOK İYİ ORGANİZE ETTİK"

Belediye Başkanı Güngör, “Defin konusunda çok iyi bir organizasyon oluşturuldu. Mezarlık alanında… Cenazelerimiz oraya nakledildi. Savcılık, doktor işlemleri, tespitler yapıldı. Dini hizmetler yerine getirildi ve yanında da defin gerçekleştirildi. Ne hukuki ne de dini anlamda bir eksiklik yapılmaksızın cenazelerimiz defnedildi” deyince Mehmet Akif Ersoy araya görerek, “Sayın Malatya Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da buna benzer bir şey söylemişti. En iyi yaptığımız şeylerden birisi galiba vatandaşlarımızın cenazelerini defnedebilmek. Üzücü, keşke diğer şeyleri de iyi yapabilsek.” dedi.

“İSTİFA ETMEYİ DÜŞÜNÜYOR MUSUNUZ?”

Öte yandan Güngör, “İstifa etmeyi düşünüyor musunuz” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Bu sürede o şekilde bir ifade etmem doğru olmaz. Adli boyutu devam ediyor. Yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz. Süreç devam ediyor. Bu konuda daha fazla bir şey söylemem mümkün değil”

Ersoy, soruyu bir kez daha tekrarlayınca ‘konunun adli ve hukuki’ olduğunu söyleyen belediye başkanına şöyle çıkıştı: “Öyle mi? Sadece adli ve hukuki mi? Ahlaki değil mi mesela? Ahlaki değil mi efendim?” Güngör de “Onu kamuoyu takdir edecektir” demekle yetindi.

EZAN SESİNİ DUYUNCA KONUŞMASINA ARA VERDİ, ERSOY NE YAPACAĞINI ŞAŞIRDI

Röportajın sonuna doğu Kahramanmaraş Belediye Başkanı Güngör, ezan sesini duyduktan sonra "Aziz Allah" dedi ve ekledi: "Ezan okunuyor, beklememiz lazım..."

Mehmet Aki Ersoy ise "Ezanın okunmasını mı bekleyelim istiyorsunuz? Bildiğim kadarıyla caiz olmaması gibi bir durum yok ama size saygı duyuyorum" dedi.

Güngör ise Ersoy'a "Ezanı bekleyelim" yanıtını verdi. Bunun üzerine Mehmet Akif Ersoy, "Ezandan sonra devam edelim" diyerek röportaja ara verdi.

KIZILAY'IN ÇADIR SATMASINA YORUM YAPMADI

Röportajın sonunda Kızılay'ın AHBAP'a çadır satması hakkındaki soruya ise Güngör "Bilgim yok" dedi. Kurumların açıklamalarını aktaran Ersoy ise Güngör'ü bilgilendirdi.

Bunun üzerine Güngör ise "Şu an konumuz bu değil. Sahip olmadığım bilgi konusunda da yorum yapmam hiçbir şekilde" diye yanıt verdi.

