Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Güngör, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Güngör, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceleyerek bilgi aldı.

Başkan Güngör, haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşamda Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz yürüyüş", sporda Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

AA ekiplerini tebrik eden Güngör, "Her bir fotoğrafın dili var. Hepsi de bir birinden anlamlı. Kendimize göre bir fotoğrafa oy verdik ama her biri büyük şey anlatıyor. Anadolu Ajansımızın bu oylamasını tebrik ediyor, çalışmalarından dolayı kutluyorum." dedi.

