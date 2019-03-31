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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Hayrettin Güngör kazandı.

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 22:25 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Hayrettin Güngör kazandı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığını AK Parti adayı Hayrettin Güngör kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Hayrettin Güngör 325 bin 583, CHP adayı Ali Öztunç 140 bin 840 oy aldı.

-Güngör'ün özgeçmişi-

1965 Kahramanmaraş Göksun doğumludur. Anadolu Üniversitesi İktisadi ve Bilimler Fakültesi İşletme bölümünden 1987 yılında mezun oldu ve kamu yönetimi dalında yüksek lisans yaptı.

Mali Müşavirlik yaptı ve T.Vakıflar Bankasında mali analist olarak çalıştı.

1990 yılında stajyer kontrolör olarak girdiği İçişleri Bakanlığı'nda kontrolör, başkontrolör ve Kontrolörler Başkanı olarak görev yaptı.

Bir dönem Devlet Muhasebe Standartları Kurulu (2006-2009) üyeliği de yaptı.

2016-2017 yıllarında Çevre ve Şehircilik Bakanlığında Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü ve Müsteşar Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

2008-2018 yılları arasında Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreterliği görevini yürüttü.

9 Ekim 2018 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Üyeliğine atandı.

Kamu mali yönetim projesi ve yerel yönetimlerin yapılanması ile yeni büyükşehir belediyelerinin kurulmasını düzenleyen kanunun hazırlık çalışmalarında yer aldı ve Türkiye Belediyeler Birliği adına öneriler hazırladı.

64 ve 65. Hükümetler tarafından yürütülen belediyelerin sorunları ve öneriler çalışmasında aktif rol aldı ve Başbakan, bakanlar ve milletvekilleri düzeyinde sunumlar yaptı. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sitemi Uyum Komisyonunu (Yerel Yönetimler) çalışmalarında görev aldı.

"İl Özel İdaresi Bütçe ve Muhasebe Sistemi", "İl Özel İdaresi Mevzuatı", "Belediye Bütçeleri Nasıl İzlenir?", "Belediyenin Organları Meclis, Encümen ve Başkan", "Belediye Teşkilatı ve Personel İstihdamı", "Belediyelerde Borçlanma ve İktisadi Girişimler" ve "Belediyelerin Genel Bütçe Payları: Analiz-Sorunlar-Öneriler" isimli yedi kitabı ve çeşitli dergilerde yönetim ve yerel yönetimler üzerine yayımlanmış çok sayıda makalesi bulunmaktadır.

Ayrıca kurum ve kuruluşların düzenlediği ulusal düzeyde çok sayıda eğitim seminerlerine çağrılı konuşmacı olarak katıldı.

Türkiye Belediyeler Birliğinin üye olduğu veya proje yürüttüğü uluslararası yerel yönetim örgütleri ve ülkelerin yurtdışında yapılan çok sayıda çalışma ve toplantılarına katıldı.

Evli ve eğitimci olan eşi Leyla hanımdan iki kız ve bir erkek çocuk babasıdır.

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