Kahramanmaraş depreminde kaç kişi öldü, kaç yaralı var? Asrın felaketinde AFAD son durumu açıkladı

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli depremlerin ardından 6 bin 212 artçı sarsıntı meydana geldi. Enkaz çalışmaları Kilis, Adana, Osmaniye ve Adıyaman'da tamamlandı. AFAD yazılı bir açıklamayla depremde hayatını kaybeden ve yaralanan vatandaşların sayısını duyurdu. Peki Kahramanmaraş depreminde kaç kişi öldü, kaç yaralı var? Detaylar haberimizde...

KAHRAMANMARAŞ DEPREMİNDE KAÇ KİŞİ ÖLDÜ, KAÇ YARALI VAR?

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depreme ilişkin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yeni bir açıklama geldi. AFAD'dan yapılan son açıklamaya göre, Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde toplam 41 bin 20 kişinin hayatını kaybetti.



Yaralı sayısına ilişkin güncel bir açıklama yapılmadı.

KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

AFAD yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"06.02.2023 tarihinde Kahramanmaraş ili Pazarcık merkezli 7.7 büyüklüğünde ve Elbistan Merkezli 7.6 büyüklüğünde ikideprem meydana gelmiştir. Depremlerin ardından 6.212 artçı deprem meydana gelmiştir.

Alınan son bilgilere göre Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde toplam 41.020 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir.

Bölgede AFAD, PAK, JAK, JÖAK, DİSAK, Sahil Güvenlik, DAK, Güven, İtfaiye, Tahlisiye, MEB, STK’lar ve uluslararası arama kurtarma personelinden oluşan toplam 19.436 arama kurtarma personeli görev yapmaktadır.

Ayrıca AFAD, Emniyet, Jandarma, MSB, UMKE, Ambulans Ekipleri, Yerel Güvenlik, Yerel Destek Ekipleri ve 5.396 gönüllü dahil olmak üzere, sahada görevlendirilen saha personel sayısı ile birlikte bölgede görev yapan toplam personel sayısı 245.198’dir."

