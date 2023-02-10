Kahramanmaraş depreminin dünyada bir eşi daha yok! İşte gelmiş geçmiş en büyük depremler listesi

Depremler dünya genelinde birçok kişinin hayatını kaybetmesine neden oluyor. Dünyada her yıl yaklaşık 500 bin deprem meydana geliyor. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde yaşanan 7,7 büyüklüğündeki deprem de toplam 10 ilde hissedildi ve yıkıcı hasarlara neden oldu. Uzmanlar dünya tarihinde böyle bir duruma hiç rastlanmadığını söylüyorlar. Dünyada yaşanmış en büyük depremleri sizler için derledik...

DÜNYA TARİHİNDE EŞİ BENZERİ YOK

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık iki depremle sarsıldı. Canlı yayında açıklama yapan Jeofizik Uzmanı Prof. Dr. Martin Mai, Kahramanmaraş'taki ikili depremle ilgili açıklamalarda bulundu. İkili depremin Türkiye'de ilk kez görüldüğünü ifade eden Mai, "Bu çok sıra dışı bir durum. Daha önce dünyada gözlemlerimiz var ama çok sık olmuyor" dedi.

DÜNYANIN EN BÜYÜK DEPREMLERİ

Dünya tarihinde çok şiddetli depremler bulunuyor. Dünya tarihinde en büyük deprem 9.5 şiddetinde, 1960 yılında Şili'de yaşandı. 9.5 büyüklüğündeki deprem adeta ülkeyi yıktı.

ŞİLİ DEPREMİ (1960)

Şiddeti: 9.5

Süresi: -

Ölü sayısı: 3 bin

Büyük Şili Depremi ya da 1960 Valdivia depremi, 22 Mayıs 1960 tarihinde tüm zamanların richter skalasıyla ölçülmüş en büyük depremidir. UTC saat 19:11 de deprem moment magnitüd ölçeği ile 9,5 büyüklüğüne ulaşmış ve Şili'yi vurmuştur.

Depremin merkez üssü başkent Santiago, Şili'nin yaklaşık 700 km güneyindeki Valdivia şehridir. Deprem Büyük Okyanus'ta yayılan tsunamiye sebebiyet vermiştir. Tsunami, 10.000 kilometre mesafedeki Hilo, Hawaii ve Güney Afrika'nın sahil bölgelerini tahrip etmiştir. Deprem kurbanlarının sayısının 3.000 kişi civarında olduğu tahmin edilmektedir.

ALASKA DEPREMİ (1964)

Şiddeti: 9.2

Süresi: 4.38 dakika

Ölü sayısı: 131

Alaska'da 28 Mart 1964'te meydana gelen 9,2 büyüklüğündeki deprem, en şiddetli ikinci deprem olarak kayıtlara geçti. 3 dakika süren deprem, tsunamiyi tetikledi.

Sarsıntı ve ardından oluşan dev dalgalar, 128 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Deprem, yaklaşık 310 milyon dolarlık hasar oluşturdu.

ENDONEZYA DEPREMİ (SUMATRA ADASI) (2004)

Şiddeti: 9.1

Süresi: 8.3 - 10 dakika

Ölü Sayısı: 230 binden fazla

2004 Hint Okyanusu depremi ve tsunamisi, 26 Aralık 2004 günü saat 00:58:53 UTC'de meydana gelmiş, merkezi Endonezya'nın Sumatra adasının batı kıyısı açıklarında olan depremdir.

Batma nedeniyle meydana gelen deprem, Hint Okyanusu'na kıyısı olan karaları vuran, yüksekliği 30 metreye kadar çıkan tsunamiler üretti ve bu nedenle on dört ülkede 230 binden fazla kişi öldü. Bu, tarihteki en çok ölüme yol açan doğal afetlerden biriydi. Endonezya en ağır zararı alan ülkeydi, onu Sri Lanka, Hindistan ve Tayland izledi.

JAPONYA (TOHOKU) DEPREMİ VE TSUNAMİSİ (2011)

Şiddeti: 9.0

Süresi: 6 dakika

Ölü sayısı: 15 bin 900

2011 Tōhoku 11 Mart 2011'de, Japonya'nın Tōhoku bölgesinde 9,0 Mw büyüklüğünde gerçekleşen depremdir. Merkez üssü Tōhoku bölgesinin doğu kıyısında, yerin 24,4 km derinliğinde olan deprem; yerel saate göre 14.46'da gerçekleşti. 9,0 büyüklüğünde olan deprem Japonya'da yaşanan en büyük deprem olduğu; dünyada ise en büyük ilk beş depremin arasında olduğu açıklandı. Japon hükûmeti, felaketi resmi olarak "Büyük Doğu Japonya depremi" olarak tanımladı.

RUSYA (KAMÇATKA) DEPREMİ (1952)

Şiddeti: 9.0

Süresi: -

Ölü sayısı: 0

Rusya'nın doğusunda 4 Kasım 1952'de meydana gelen depremin büyüklüğü 9,0 olarak ölçüldü. Depremin yaşandığı Kamçatka bölgesi Avustralya, Asya ve Amerika kıtaları arasındaki deprem levhalarının bulunduğu ve sık sık sismik aktivitelerin yaşandığı "Pasifik Ateş Çemberi" adlı bölgenin kuzey ucunda yer alıyor.



1 milyon doların üzerinde maddi hasar oluşturan depremde can kaybı olmadı. Kamçatka'daki deprem, 1900'den bu yana kaydedilen en büyük depremler arasında yer alıyor.

ŞİLİ DEPREMİ (2010)

Şiddeti: 8.8

Süresi: 3 dakika

Ölü sayısı: 723

2010 Şili Depremi Şili'nin Maule Bölgesi sahilinde meydana geldi. Moment magnitüd ölçeğinde 8.8 genişliğinde ve yaklaşık üç dakika süren bir deprem, Şili'nin başkenti Santiago'da "Mercalli şiddetli ölçeğe" göre VII (Çok kuvvetli) olarak hissedildi.



53 ülkede tsunami alarmı yayımlandı. Başkan Michelle Bachelet bir "Felaket durumu" ilan etti. O ayrıca ölülerin en az 723 kişi olduğunu teyit etti. Çok kişinin kayıp olduğu da rapor edildi.

KÜBA (JAMAIKA) DEPREMİ (2020)

Şiddeti: 7.7

Süresi: -

Ölü sayısı: -

2020 Jamaika Depremi, 28 Ocak'ta Jamaika ve Küba arasında gerçekleşen 7,7 büyüklüğündeki depremdir. Depremin merkez üssü Montego Bay'in 83 mil kuzeyidir. Deprem sonrasında Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi tarafından bir tsunami uyarısı verildi ancak bu uyarı daha sonra geri çekildi. Bu deprem, 1946'dan beri Karayipler'de gerçekleşen en büyük deprem oldu.



