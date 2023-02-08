Kahramanmaraş dümdüz oldu! 7,7 ve 7,6'lık deprem sonrası yıkım uydudan görüntülendi

ABD merkezli Maxar, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 kentte yıkıma neden olan 7,7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem sonrasındaki, kentteki değişimi uydu görüntüleriyle ortaya koydu.
Hava durumu ve bulutlar nedeniyle depremden etkilenen bölgelerde uydu fotoğrafı almakta zorlandıklarını belirten şirket yeni görüntüler elde eder etmez paylaşacaklarını duyurdu.
Gaziantep'in Nurdağı ve Islahiye ilçelerinin depremden önceki ve sonraki halini paylaşan Maxar’ın yayınladığı fotoğraflar şöyle:
Nurdağı - 6 Eylül 2022
Nurdağı - 7 Şubat 2023
Nurdağı – 6 Eylül 2019
Nurdağı – 7 Şubat 2023
Islahiye – 4 Ekim 2022
Islahiye – 7 Şubat 2023
Islahiye – 4 Ekim 2022
Islahiye – 7 Şubat 2023
Islahiye – 4 Ekim 2022
Islahiye – 7 Şubat 2023
Öte yandan depremlerin öncesi ve sonrasına ait ortaya çıkan bazı fotoğraflar da yürekleri yakıyor. Büyük yıkımı acı bir şekilde gösteren fotoğraflardan bazıları şöyle;