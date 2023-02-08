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Kahramanmaraş dümdüz oldu! 7,7 ve 7,6'lık deprem sonrası yıkım uydudan görüntülendi

08.02.2023 08:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem sonrası kent adeta savaşa alanına dönerken; ABD merkezli uzay teknolojileri şirketi Maxar, ki deprem sonrasındaki yıkımı gösteren uydu görüntülerini paylaştı. Söz konusu görüntüler, yaşanan felaketin boyutunu gözler önüne serdi.

Kahramanmaraş dümdüz oldu! 7,7 ve 7,6'lık deprem sonrası yıkım uydudan görüntülendi

ABD merkezli Maxar, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 kentte yıkıma neden olan 7,7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem sonrasındaki, kentteki değişimi uydu görüntüleriyle ortaya koydu.

Hava durumu ve bulutlar nedeniyle depremden etkilenen bölgelerde uydu fotoğrafı almakta zorlandıklarını belirten şirket yeni görüntüler elde eder etmez paylaşacaklarını duyurdu.

Gaziantep'in Nurdağı ve Islahiye ilçelerinin depremden önceki ve sonraki halini paylaşan Maxar’ın yayınladığı fotoğraflar şöyle:

NURDAĞI

11

Nurdağı - 6 Eylül 2022

12

Nurdağı - 7 Şubat 2023

111

Nurdağı – 6 Eylül 2019

112

Nurdağı – 7 Şubat 2023

ISLAHİYE

1

Islahiye – 4 Ekim 2022

2

Islahiye – 7 Şubat 2023

ıslahıye 1

Islahiye – 4 Ekim 2022

ıslahıye 2

Islahiye – 7 Şubat 2023

ıslahiye 3

Islahiye – 4 Ekim 2022

ıslahiye 4

Islahiye – 7 Şubat 2023

KAHREDEN KARELER

Öte yandan depremlerin öncesi ve sonrasına ait ortaya çıkan bazı fotoğraflar da yürekleri yakıyor. Büyük yıkımı acı bir şekilde gösteren fotoğraflardan bazıları şöyle;

5

4

3

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Anahtar Kelimeler:
deprem Gaziantep Kahramanmaraş Uydu

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