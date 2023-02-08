Kahramanmaraş dümdüz oldu! 7,7 ve 7,6'lık deprem sonrası yıkım uydudan görüntülendi

ABD merkezli Maxar, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 kentte yıkıma neden olan 7,7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem sonrasındaki, kentteki değişimi uydu görüntüleriyle ortaya koydu.

Hava durumu ve bulutlar nedeniyle depremden etkilenen bölgelerde uydu fotoğrafı almakta zorlandıklarını belirten şirket yeni görüntüler elde eder etmez paylaşacaklarını duyurdu.

Gaziantep'in Nurdağı ve Islahiye ilçelerinin depremden önceki ve sonraki halini paylaşan Maxar’ın yayınladığı fotoğraflar şöyle:

NURDAĞI

Nurdağı - 6 Eylül 2022

Nurdağı - 7 Şubat 2023

Nurdağı – 6 Eylül 2019

Nurdağı – 7 Şubat 2023

ISLAHİYE

Islahiye – 4 Ekim 2022

Islahiye – 7 Şubat 2023

Islahiye – 4 Ekim 2022

Islahiye – 7 Şubat 2023

Islahiye – 4 Ekim 2022

Islahiye – 7 Şubat 2023

KAHREDEN KARELER

Öte yandan depremlerin öncesi ve sonrasına ait ortaya çıkan bazı fotoğraflar da yürekleri yakıyor. Büyük yıkımı acı bir şekilde gösteren fotoğraflardan bazıları şöyle;



