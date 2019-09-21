Kahramanmaraş düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılına hazırlanıyor

Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılında, 100 ülkeden ve Türkiye'den de her şehri temsilen, ilim adamlarının katılımıyla çalıştay ve sempozyumların yapılacağı bildirildi.

Medeniyet Akademisi Başkanı ve İstiklal Platformu Başkanı Haki Demir, akademisyenler ve tefekkür adamlarının katılımıyla bir tesiste düzenlediği basın toplantısında, gazilerin ve şehitlerin toplumun her zaman baş tacı olduğunu belirtti.

12 Şubat 2020 tarihinin, Kahramanmaraş'ın 100. istiklal yıldönümü olduğunu anımsatan Demir, "Öyleyse bizim nesle düşen mesuliyet, bir asrın muhasebesini yapmak, bir asır önceki halimizle şimdiki halimizi mukayese etmek, nihayet bir asır önceki ruhu ihya etmektir, tam olarak bu maksat için yola çıktık." dedi.

Demir, bir asır önce, tüm imkansızlıklara rağmen, çeliğe karşı imanıyla mücadele eden ataların torunları olmaktan gurur duyduklarını dile getirerek, İstiklal Harbi'ni başlatan ve zaferle taçlandıranların yolundan bir milim bile sapmadan mücadeleye devam ettiklerini söyledi.