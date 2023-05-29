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KAHRAMANMARAŞ ELBİSTAN'DA DEPREM SON DAKİKA: 29 Mayıs 2023 Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Elbistan 3.7 ile sallandı

29.05.2023 06:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş Elbistan'da gerçekleşen deprem nedeniyle AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. 29 Mayıs Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi incelenmeye başlandı. Birçok kişi internette "28 Mayıs 2023 Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 28 Mayıs 2023 Pazartesi günü paylaşılan son depremler listesi...

KAHRAMANMARAŞ ELBİSTAN'DA DEPREM SON DAKİKA: 29 Mayıs 2023 Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Elbistan 3.7 ile sallandı

Son dakika açıklamasına göre Kahramanmaraş Elbistan'da saat 05.51 sırlarında 3.7 şiddetinde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ve AFAD'dan açıklama yapıldı. Kahramanmaraş Elbistan'daki depreme ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte 28 Mayıs 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

KAHRAMANMARAŞ ELBİSTAN'DA 3.7 ŞİDDETİNDE DEPREM

Kahramanmaraş Elbistan'da saat 05.51 sırlarında 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği kayedildi.

Kandilli Rasathanesi depremin 2.9 km derinlikte gerçekleştiğini duyurdu.

AFAD depremin şiddetini 3.6 olarak açıkladı. AFAD'ın verilerine göre deprem 7 km derinlikte gerçekleşti.

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SON DEPREMLER LİSTESİ! 29 MAYIS 2023 PAZARTESİ

2023.05.29 06:17:33 39.1042 33.0362 3.0 -.- 1.7 -.- KULU (KONYA) İlksel
2023.05.29 06:09:54 38.1292 36.5955 5.0 -.- 2.9 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.29 06:08:58 39.4643 25.9410 6.6 -.- 3.2 3.1 GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2023.05.29 06:08:40 38.1380 36.6003 5.0 -.- 2.1 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.29 05:51:59 38.2972 37.2202 2.9 -.- 3.6 3.7 KUCUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.29 05:39:48 38.8350 37.4015 6.2 -.- 1.9 -.- KULAHLI-GURUN (SIVAS) İlksel
2023.05.29 05:31:55 39.4658 25.9377 4.3 -.- 2.7 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2023.05.29 05:04:07 38.1343 36.8240 6.1 -.- 2.0 -.- KARGABUKU-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.29 05:03:27 37.1083 28.4272 2.2 -.- 1.2 -.- ULA (MUGLA) İlksel
2023.05.29 04:53:21 38.4217 37.1342 11.9 -.- 1.4 -.- OVACIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.29 04:48:31 37.2383 28.3967 5.0 -.- 1.3 -.- MUGLA (MUGLA) İlksel
2023.05.29 04:41:05 37.3572 37.3980 8.2 -.- 1.8 -.- HURRIYET-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.29 04:37:15 37.7900 36.2730 5.0 -.- 1.7 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.29 04:18:29 37.7482 35.0787 2.1 -.- 2.2 -.- ELEKGOLU-CAMARDI (NIGDE) İlksel
2023.05.29 04:01:34 37.9088 36.2218 8.5 -.- 1.7 -.- AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.05.29 03:36:23 37.3530 36.8327 7.7 -.- 1.2 -.- CECELI-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.29 03:30:41 38.4608 37.4848 5.0 -.- 2.4 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.05.29 03:27:39 36.8303 35.8327 13.6 -.- 2.0 -.- DEMIRTAS-YUMURTALIK (ADANA) İlksel
2023.05.29 03:24:10 37.9832 27.8528 9.1 -.- 0.9 -.- DIBEKCI-TIRE (IZMIR) İlksel
2023.05.29 03:13:11 38.1152 36.5980 5.3 -.- 1.3 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.29 03:07:20 38.0972 38.5348 5.0 -.- 2.3 -.- GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2023.05.29 02:58:54 37.9465 36.2823 5.0 -.- 1.8 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.29 02:43:23 39.0970 40.2397 5.0 -.- 2.4 -.- KOCADAYI-KARAKOCAN (ELAZIG) İlksel
2023.05.29 02:41:52 37.8858 36.2480 16.6 -.- 1.5 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.05.29 02:38:41 37.8922 36.3570 6.4 -.- 1.6 -.- KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.29 02:23:34 36.0463 41.8182 8.2 -.- 3.7 3.6 SURIYE İlksel
2023.05.29 02:20:23 38.0830 37.4122 8.3 -.- 2.0 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.29 02:11:06 39.5553 25.9153 9.4 -.- 1.6 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2023.05.29 02:10:23 38.0695 36.6145 5.0 -.- 1.8 -.- HACIOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.29 02:08:20 39.4673 33.0455 26.0 -.- 1.1 -.- AFSAR-BALA (ANKARA) İlksel
2023.05.29 02:05:09 38.4380 37.4038 17.1 -.- 1.1 -.- GAZIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.05.29 01:49:04 38.0332 36.0353 5.0 -.- 1.7 -.- GOKMENLER-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.05.29 01:42:05 37.5100 37.1160 5.0 -.- 1.2 -.- KARTAL-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.29 01:40:13 37.7342 34.0083 3.8 -.- 1.0 -.- KUZUKUYU-EREGLI (KONYA) İlksel
2023.05.29 01:36:16 37.1342 36.9458 5.6 -.- 1.4 -.- IKIZKUYU-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.05.29 01:29:28 37.9370 36.3158 13.2 -.- 1.0 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.29 01:25:54 38.8293 37.4437 7.1 -.- 1.6 -.- KULAHLI-GURUN (SIVAS) İlksel
2023.05.29 01:22:03 38.1905 37.3832 5.0 -.- 2.2 -.- KOSEYAHYA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.29 01:20:44 38.2300 36.3033 9.4 -.- 0.9 -.- BOZGUNEY-TUFANBEYLI (ADANA) İlksel
2023.05.29 01:05:41 38.1245 36.6618 5.0 -.- 3.0 3.0 KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.29 00:59:44 37.8103 36.3185 5.0 -.- 2.3 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.29 00:54:59 37.4067 37.1750 5.1 -.- 1.3 -.- DOGANLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.29 00:46:18 36.2878 36.3648 8.8 -.- 1.3 -.- KURTULUS-REYHANLI (HATAY) İlksel
2023.05.29 00:38:15 38.1088 37.8473 12.0 -.- 1.7 -.- TOPRAKTEPE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.05.29 00:22:50 36.0988 36.2932 6.1 -.- 2.1 -.- OYMAKLI-ALTINOZU (HATAY) İlksel
2023.05.29 00:17:38 37.6138 30.6202 5.0 -.- 1.9 -.- DEREKOY-AGLASUN (BURDUR) İlksel
2023.05.29 00:14:12 36.0360 36.1008 4.2 -.- 1.7 -.- SURUTME-YAYLADAGI (HATAY) İlksel
2023.05.29 00:04:22 37.9223 36.5717 7.4 -.- 1.3 -.- KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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