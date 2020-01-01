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  4. Kahramanmaraş Emniyet Müdürü İnci, yılbaşı tedbirlerini yerinde inceledi

Kahramanmaraş Emniyet Müdürü İnci, yılbaşı tedbirlerini yerinde inceledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2020 01:48 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş Emniyet Müdürü Doğan İnci, yılbaşı tedbirleri kapsamında kontrol noktalarını ziyaret ederek, denetimleri yerinde inceledi.İl Emniyet Müdürü Doğan İnci ve şube müdürleri, yılbaşı kontrolleri yerinde inceleyerek yeni yıla geleneği bozmadı geçen yıl olduğu gibi bu yılda personeliyle girdi.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürü Doğan İnci, yılbaşı tedbirleri kapsamında kontrol noktalarını ziyaret ederek, denetimleri yerinde inceledi.
İl Emniyet Müdürü Doğan İnci ve şube müdürleri, yılbaşı kontrolleri yerinde inceleyerek yeni yıla geleneği bozmadı geçen yıl olduğu gibi bu yılda personeliyle girdi. Görevli tüm polislere kendi eliyle tatlı ikramında bulunan İnci, polis memurlarıyla tek tek sohbet ederek, çalışmalar hakkında bilgiler aldı.
Geçen yıla oranla asayiş ve kaza olaylarında düşüş yaşandığına değinen İnci, konuşmasında şunları kaydetti: “Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü olarak bir yeni yıla hep beraber arkadaşlarımızla birlikte girmiş girdik. Kentimizin huzur içerisinde girmesi için tedbirlerimizi en üst seviyede aldık. Asayiş ekiplerimiz trafik ekiplerimiz ve diğer bürolarda görev yapan personelimizle şehrimizde bugün takviye kuvvetlerimizle şehrin giriş çıkış, halkın yoğun olduğu eğlence merkezlerinin olduğu bölgelerde fazlasıyla görevimizi aldık.”
Kontrol noktalarında sürücülerle sohbet eden ve trafik kullarına uymaları konusunda tavsiyelerde bulunan İnci, “Şu ana kadar şehrimizde olumsuz bir durum yok, huzur içerisinde 2020 yılına girdik. 2019 yılını değerlendirecek olursak asayiş polisiye olarak bir önceki 2019 yılı 2018 yılından daha sakin geçti. Hafta içerisinde bunları sizlerle paylaşacağız ama bizim en son gün itibariyle biraz önce arkadaşlarımıza sayılarımıza verilerimize baktığımızda trafik kazalarında büyük bir düşüş var, meydana gelen ölümlü kazalarda düşüş var, meydana gelen asayiş olaylarımız da düşüş var buda bizlerin yıl içerisinde aldığımız tedbirler yaptığımız uygulamaların neticesinde başarılı olduğumuzu umuyorum tahmin ediyorum ve görüyorum burada mesai arkadaşlarımın büyük bir özveri çalışmaları gayretleriyle bu olaylarda bir önceki yıla oranla epey bir düşüş var 2020 yılında inşallah huzur içerisinde geçeceğiz tedbirlerimizi alacağız şehrimiz huzur şehri bunun devamını sağlayacağız 2020 yılını Kahramanmaraş’ımıza ülkemize bizler emniyet teşkilatımıza ve tüm arkadaşlarımıza huzur getirmesini sağlık getirmesini sağlıklı geçmesini ve her şeyden önce sükunet içerisinde güven içerisinde geçmesini temenni ediyorum. Bu vesile ile sizlerin de ve tüm arkadaşlarımızın hemşerilerimizin yeni yılını kutluyorum nice yıllara” dedi.

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