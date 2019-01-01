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Kahramanmaraş Emniyet Müdürü, polisleri ziyaret ederek yeni yılını kutladı (2) - Yeniden

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2019 02:42 | Son Güncelleme

Sayın Yazıişleri Müdürlerine: 'Sivas Emniyet Müdürü, polisleri ziyaret ederek yeni yılını kutladı' başlıklı haberimizde Sivas şehri sehven yazılmıştır.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürü, polisleri ziyaret ederek yeni yılını kutladı (2) - Yeniden

Sayın Yazıişleri Müdürlerine:
'Sivas Emniyet Müdürü, polisleri ziyaret ederek yeni yılını kutladı' başlıklı haberimizde Sivas şehri sehven yazılmıştır. Kahramanmaraş olarak düzelterek haberimizi yeniden geçiyoruz. Aşağıdaki haberin dikkate alınması rica olunur.
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YENİDEN

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, 2019'a görev başında giren polis memurlarını ziyaret edip yeni yıllarını kutladı.
Emniyet Müdürü Doğan İnci, beraberinde yardımcıları ve şube müdürleriyle birlikte ilk olarak Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Personelin yeni yılını kutlayan İnci, onlarla sohbet etti. Burada açıklamalarda bulunan İnci, vatandaşların yeni yıla huzur içerisinde girmesi için Kahramanmaraş emniyetinin bekçisinden müdürüne kadar görevi başında olduğunu ve saat 00.00 itibariyle il genelinde önemli bir olay yaşanmadığını söyledi. Eğlenmenin her insanın hakkı olduğunu belirtip sürücüleri alkollü bir şekilde direksiyona geçmemesi konusunda uyaran İnci, "Asayiş olarak il genelinde 600 personelimizle birlikte şu an görevdeyiz. Bekçisinden polis memuruna, amirinden müdürüne kadar 600 personelle birlikte asayiş ve trafik hizmetlerini yürütmekteyiz" dedi.
Doğan İnci, daha sonra diğer şubeler ve uygulama noktalarındaki personelini de ziyaret edip yeni yıllarını kutladı.

FOTOĞRAFLI

Kahramanmaraş Emniyet Müdürü, polisleri ziyaret ederek yeni yılını kutladı (2) - YenidenKahramanmaraş Emniyet Müdürü, polisleri ziyaret ederek yeni yılını kutladı (2) - YenidenKahramanmaraş Emniyet Müdürü, polisleri ziyaret ederek yeni yılını kutladı (2) - Yeniden

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Sivas Emniyet Müdürü, polisleri ziyaret ederek yeni yılını kutladıSivas Emniyet Müdürü, polisleri ziyaret ederek yeni yılını kutladı
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