Kahramanmaraş, Expo ile 56 ülkeyi ağırlayacak (2)

PAKDEMİRLİ: İTHALATA BAŞVURMA SEBEBİMİZ, REFAH SEVİYESİNİN ARTMASI

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 'Expo 2023 Kahramanmaraş Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, et ithalatıyla ilgili açıklamalarda bulunup, eleştirilere yanıt verdi. Bakan Pakdemirli, 2002 yılında 9,9 milyon olan Türkiye'nin büyükbaş varlığının, bugün itibarıyla 16 milyona çıktığını söyledi. Pakdemirli, ​"Bugün etle ilgili zaman zaman ithalata başvurma sebebimiz, halkın tercihlerinin değişmesi ve refah seviyesinin artmasıdır. Bunu çıkmış, dün bir CHP'li milletvekilimiz eleştiriyor. Niye eleştiriyorsun; refah seviyesi arttı mı, artmadı mı, diye? Arttı ki bu insanlar 6 kilo et yerken, şimdi 15 kilo et yer hale gelmiş. Yani tercihleri et ürünü. Toplam protein açısından baktığımız zaman da Türkiye'nin toplam protein üretimi anlamında bir sıkıntısı yok. Biraz tercihlerimizi balık ve tavuk ürününde kullansak aslında Türkiye'nin hiçbir sıkıntısı yok ama bugün itibarıyla ne yazık ki hala zaman zaman ithalata başvuruyoruz. Bu tercih, bu gelir artışı ve tercihin kırmızı ette olmasından dolayı zaman zaman ithalat yapabiliyoruz. Kısa bir süre daha yamaya devam edeceğiz; ama tahmin ediyorum, 2021 yılından itibaren etle ilgili ithalatımız kalmayacak, diye düşünüyorum" diye konuştu.