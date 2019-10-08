Kahramanmaraş Germanicia Antik Kenti Çalıştayı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Bizim Hatay'dan Şanlıurfa, Gaziantep, Kahramanmaraş üzerinden Kayseri, Kapadokya ve Nevşehir'i içine alan büyük bir kültür turizm bölgesi ve planı yapmamız gerekiyor çünkü Türkiye uzunca bir süreden beri konuştuğumuz deniz, kum ve güneş turizminin dışına çıkmak zorunda." dedi.

Ünal, bir otelde düzenlenen Germanicia Antik Kenti Çalıştayı'nda yaptığı konuşmada, antik kent için uzun zamandan bu yana çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Germanicia Antik Kenti'nin tanıtımı için önlerinde çok iyi fırsatlar bulunduğunu anlatan Ünal, "Kahramanmaraş 2023 EXPO ve şimdi Gaziantep 2025 EXPO'ya başvuruyoruz. Yani biz 2023 yılında Kahramanmaraş'a 86 ülkeden 2 milyon ziyaretçi, turisti bekliyoruz." dedi.

Ünal, Şanlıurfa'ya Göbeklitepe'yi ziyaret etmek için gelen turistlerin bölge kentlerine ve Kahramanmaraş'a da getirilmesi gerektiğini belirtti.

Turistlerin ilgi alanlarına göre yeni turizm güzergahları oluşturulması gerektiğinin altını çizen Ünal, şöyle devam etti: