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Kahramanmaraş, Hatay, Malatya'da okullar ne zaman açılacak? Deprem bölgesinde okullar açılacak mı? Son dakika açıklaması

20.02.2023 12:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Okulların ne zaman açılacağı ile ilgili son dakika açıklaması araştırılıyor. Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından depremden etkilenen illerde yardım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay eğitim öğretime ara verilen iller arasında bulunuyordu. Peki, Kahramanmaraş, Hatay, Malatya'da okullar ne zaman açılacak? Deprem bölgesinde okullar açılacak mı?

Kahramanmaraş, Hatay, Malatya'da okullar ne zaman açılacak? Deprem bölgesinde okullar açılacak mı? Son dakika açıklaması

Kahramanmaraş, Malatya ve Hatay'da okulların ne zaman açılacağı araştırılıyor. Okulların açılış tarihi ile ilgili son dakika açıklaması Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından yapıldı. Bakan Özer yaptığı açıklamada Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Kilis, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep ve Osmaniye'de okulların ne zaman açılacağını duyurdu.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay'da eğitim öğretime verilen aranın 27 Mart'a kadar uzatıldığını bildirdi.

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Milli Eğitim Bakanı Özer, Gaziantep ve Osmaniye'de eğitim öğretime 1 Mart'a kadar verilen arayı 13 Mart'a kadar uzattıklarını açıkladı.
Öte yandan Adana, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da merkez ve tüm ilçelerde 1 Mart itibarıyla eğitim ve öğretime başlanacak.

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