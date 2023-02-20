Kahramanmaraş, Hatay, Malatya'da okullar ne zaman açılacak? Deprem bölgesinde okullar açılacak mı? Son dakika açıklaması

Kahramanmaraş, Malatya ve Hatay'da okulların ne zaman açılacağı araştırılıyor. Okulların açılış tarihi ile ilgili son dakika açıklaması Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından yapıldı. Bakan Özer yaptığı açıklamada Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Kilis, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep ve Osmaniye'de okulların ne zaman açılacağını duyurdu.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay'da eğitim öğretime verilen aranın 27 Mart'a kadar uzatıldığını bildirdi.

Milli Eğitim Bakanı Özer, Gaziantep ve Osmaniye'de eğitim öğretime 1 Mart'a kadar verilen arayı 13 Mart'a kadar uzattıklarını açıkladı.

Öte yandan Adana, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da merkez ve tüm ilçelerde 1 Mart itibarıyla eğitim ve öğretime başlanacak.

