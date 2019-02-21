Kahramanmaraş hava sahası İHA’ların uçuşuna kapatıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kahramanmaraş ziyareti öncesi güvenlik önlemleri kapsamında, 22-23 Şubat 2019 tarihlerinde il genelinde İnsansız Hava Araçları’nın uçuşuna yasak getirildi.

Kahramanmaraş Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, “Kamu düzeni, genel güvenlik ve asayişin sağlanması maksadıyla 22 Şubat 2019 günü saat 08.00’den 23 Şubat 2019 günü saat 23.59’a kadar Kahramanmaraş il geneli mülki idare sınırları içerisinde her ne amaçla olursa olsun, her çeşit insansız hava aracının uçurulması yasaklanmıştır” denildi.



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