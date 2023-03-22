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KAHRAMANMARAŞ İMSAKİYESİ 2023: Kahramanmaraş sahur vakti, imsak saati kaçta? Diyanet imsakiyesine göre Kahramanmaraş sahur ve iftar saatleri

22.03.2023 19:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş imsak, sahur saati ve iftar vakitleri ramazan ayında oruç tutacak olan vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2023 imsakiyesine göre il il sahur ve iftar vakitleri belli oldu. Peki, Kahramanmaraş sahur vakti, imsak saati kaçta? İşte Diyanet imsakiyesine göre Kahramanmaraş sahur ve iftar saatleri...

KAHRAMANMARAŞ İMSAKİYESİ 2023: Kahramanmaraş sahur vakti, imsak saati kaçta? Diyanet imsakiyesine göre Kahramanmaraş sahur ve iftar saatleri

Kahramanmaraş imsak, sahur ve iftar vakitleri hakkında araştırmalar hız kazandı. Büyük bir heyecanla beklenen ramazan orucunun ilki 23 Mart Perşembe günü tutulacak. Bu yıl 29 gün boyunca oruç tutacak olan vatandaşlar sahur ve iftar saatlerini Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan Ramazan İmsakiyesine göre öğrenebiliyorlar. Peki, Kahramanmaraş'ta iftar sahur imsak saati kaçta? Diyanet ramazan imsakiyesinin tamamına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz..

KAHRAMANMARAŞ İLK SAHUR SAATİ KAÇTA?

Kahramanmaraş'ta ilk sahur saat 05:04'te yapılacak.
24 Mart Kahramanmaraş sahur saati 05:03
25 Mart Kahramanmaraş sahur saati 05:01
26 Mart Kahramanmaraş sahur saati 05:00

KAHRAMANMARAŞ İLK İFTAR VAKTİ NE ZAMAN?

Kahramanmaraş'ta ilk iftar saati 18:53 olarak açıklandı.
24 Mart Kahramanmaraş iftar saati 18:54
25 Mart Kahramanmaraş iftar saati 18:55
26 Mart Kahramanmaraş iftar saati 18:56

KAHRAMANMARAŞ İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ

Ramazan Bayramı 1

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ NEDİR?

Ramazan, “yaz sonunda yağıp yeryüzünü tozlardan temizleyen yağmur” anlamına gelir. Bu yağmur, yeryüzünü nasıl temizleyip yıkarsa Ramazan ayı da müminlerin günah kirlerini temizler, yakar, yok eder (Râzî, Tefsîr, V, 71). Rasulullah (sav) hadisi şerifinde Ramazan ayının bu özelliğine şöyle vurgu yapmaktadır: "Kim, faziletine inanarak ve karşılığını Allah'tan bekleyerek ramazan orucunu tutarsa, geçmiş günahları bağışlanır"

Ramazan ayı günahların bağışlandığı, Allah’ın rahmet ve mağfiretinin müminlerin üzerine adeta yağmur gibi yağdığı bir mevsim. Allah Resulü (sav): “Ramazan ayının ilk gecesi olunca, şeytanlar ve azgın cinler zincire vurulur, cehennem kapıları kapatılır ve hiçbiri açılmaz. Cennetin kapıları açılır ve hiçbiri kapanmaz. Sonra bir (melek) şöyle seslenir: Ey hayır dileyen, ibadet ve kulluğa gel! Ey şer isteyen günahlarından vazgeç! Allah’ın bu ayda ateşten azat ettiği nice kimseler vardır ve bu Ramazan boyunca her gece böyledir” buyurmuştur.

ramazan 3

Oruç; bedenin aç, susuz ve cinsel ilişkiden ayrı kalması olduğu gibi kişinin kötü söz ve davranışlardan uzak kalarak İslam ahlakı ile donanması demektir. Bundan dolayı orucun maddi ve manevi boyutu vardır. Sevgili Peygamberimiz bir hadislerinde şöyle buyurmaktadır: "Kim yalan konuşmayı ve yalan-dolanla iş yapmayı terk etmezse, Allah o kimsenin yemesini, içmesini bırakmasına kıymet vermez"

Peygamberimiz ramazan gecelerini teravih namazı gibi ibadetlerle ihyaya önem vermiş ve şöyle buyurmuştur: "Kim ramazan gecesini, sevabına inanarak ve bunu elde etmek niyetiyle namazla (teravih) ihya ederse geçmiş günahları affedilir. Teravih namazı cami ve mescitlerde cemaatle kılındığı gibi ferdi olarak evde de kılınabilir. Pandemi sürecinde kronik rahatsızlığı bulunan veya risk grubunda bulunan kardeşlerimizin dinimizin emrettiği canı ve sağlığı koruma noktasında tedbirli davranarak teravih namazlarını evde kılabilirler.

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