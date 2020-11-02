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  4. Kahramanmaraş'ın Belediye Başkanı Hayrettin Güngör koronavirüse yakalandı

Kahramanmaraş'ın Belediye Başkanı Hayrettin Güngör koronavirüse yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2020 15:03 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, yaptırdığı koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Kahramanmaraş'ın Belediye Başkanı Hayrettin Güngör koronavirüse yakalandı

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, halsizlik şikayetiyle dün hastaneye başvurdu. Covid-19 testi yapılan Güngör, bugün sabah açıklanan sonuç hakkında sosyal medyadan paylaşımda bulundu.

Güngör, sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "Halsizlik nedeniyle yaptırmış olduğum Covid-19 testim pozitif çıktı. Hekimlerimizin kontrolünde evde tedavime başlandı. Hemşehrilerimden maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyma konusunda titizlik göstermelerini istirham ediyorum. Dualarınızı beklerim" dedi.

Hayrettin Güngör'ün paylaşımı:

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