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Kahramanmaraş'ta 4.8 büyüklüğünde deprem (Son Depremler)

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2018 18:49 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu depremden 14 dakika sonra 2.6 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi.

Kahramanmaraş'ta 4.8 büyüklüğünde deprem (Son Depremler)

Kandilli Rasathanesi verilerine göre Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ 4,4 OLARAK AÇIKLADI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 18.29'da merkez üssü Çağlayancerit olan 4,4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

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