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Kahramanmaraş'ın milli içeceği tescillendi! Uçakla gelen bile var

06.11.2021 12:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ın yöresel lezzetlerinden olan 'Maraş kelle paçası', Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescillendi. Yemeğin tescilini yaptıran Kahramanmaraş Lokantacılar, Kebapçılar ve Tatlıcılar Esnaf Odası Başkanı Erdal Kanbur, sadece paça içmek için uçakla kente gelenlerin olduğunu belirterek, "Coğrafi işaret tescili ile bu lezzeti tüm dünya tanıyacak" dedi.

Kahramanmaraş'ın milli içeceği tescillendi! Uçakla gelen bile var

Kış aylarının vazgeçilmezlerinden olan Maraş kelle paçasının coğrafi işaretinin tescillenmesi için Kahramanmaraş Lokantacılar, Kebapçılar ve Tatlıcılar Esnaf Odası, 16 Mart 2020'de Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvurdu. Oda, başvurusunda küçükbaş hayvanların kellesi, ayak, dil ve beyni ile yapılan paçanın kente özgü olduğunu belirtip paçanın Kahramanmaraş adına tescillenmesini istedi.

''KAHRAMANMARAŞ'IN MİLLİ İÇECEĞİ''

Kahramanmaraş Lokantacılar, Kebapçılar ve Tatlıcılar Esnaf Odası'nın başvurusunu inceleyen Türk Patent ve Marka Kurumu, 3 Kasım 2021'de 'Maraş kelle paçasını oda adına tescilledi. Kahramanmaraş Lokantacılar, Kebapçılar ve Tatlıcılar Esnaf Odası Başkanı Erdal Kanbur, bu karardan dolayı da çok mutlu olduklarını söyledi.

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Lezzeti ile herkesin sevdiği yemeğin Kahramanmaraş'ın milli içeceği olduğunu belirten Kanbur, "Maraş kelle paçası, Kahramanmaraş'ımızın milli içeceği. Özellikle bu kış aylarında vazgeçilmez içeceklerinden bir tanesi. O yüzden de Kahramanmaraş'ın milli bir mutfak kültürü olduğu için tescilletmek için bir hayli zaman içerisinde Kahramanmaraş'a kazandırdık. Bunun sevinci içerisindeyiz çünkü Kahramanmaraş'ın hakkıydı. Maraş kelle paça; Kahramanmaraş'ın yemek kültürü, lezzeti ve vazgeçilmezidir. Bu çocukluğumuzdan, 3-5 kuşaktan beri Kahramanmaraş'ın paça sevdası var. Yani Maraş kelle paçası, Kahramanmaraş'ın hakkıydı. O yüzden de çok mutluyuz. Gerçekten de paça, Kahramanmaraş'ın milli bir kültürü. Bu karardan sonra paçacı arkadaşlar da satışlarını artıracak ve bu lezzeti dünyaya tanıtacaklar. Umuyorum ki Kahramanmaraş'taki bu lezzeti dondurma gibi uluslararası reyonlara taşıyacaklar."

''PAÇA İÇİN UÇAKLA GELENLER DAHİ VAR''

Maraş kelle paçasının besleyici özelliği de olduğunu belirten Erdal Kanbur, "Paçanın içerisinde doğal bir aroma var. İçerisine konulan doğal sumak ve sarımsağı ile paça doğal bir antibiyotik. Besleyici özelliği olduğundan vücuda güç ve enerji verir. Maraş kelle paçasını içmek için uçakla dışarıdan gelenler dahi var. Bu da demek oluyor ki, paçamız dünyada tanınıyor" dedi.

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Öte yandan tescil kararı paçacıları da memnun etti. Paça ustası Remzi Ulaş, Kahramanmaraş Lokantacılar, Kebapçılar ve Tatlıcılar Esnaf Odası Başkanı Erdal Kanbur'a teşekkür ederken, kararın kendilerini sevindirdiğini söyledi. Ulaş, "Maraş kelle paçamız, tamamen çebiş, kuzu, koyun, toklu dediğimiz küçükbaş hayvanların kellesinden oluşur ve banyolama sistemi ile hazırlıyoruz. Maraş kelle paçamızın bir olmazsa olmazı sarımsaklı sumak ekişimiz var. Maraş kelle paçasına kesinlikle sirke girmez, illaki sumak ekşisi olacak" diye konuştu.

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(DHA)

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