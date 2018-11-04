Kahramanmaraş İtfaiye Daire Başkanı görevden alındı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Cahit Küçükönder'in görevden alındığı bildirildi.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, yaptığı yazılı açıklamada, dün İtfaiye Daire Başkanlığında defile düzenlendiğini belirterek, "Defile, hiçbir şekilde belediyemizin bir etkinliği olmayıp itfaiye daire başkanı, hiçbir izin almadan, yetkisini aşarak bu etkinliğin şehrimiz için kritik öneme sahip, acil hizmetlerimiz için kullanılan itfaiye hizmet binasında yapılmasına işgüzarlık yaparak müsaade etmiştir." ifadelerini kullandı.
Söz konusu faaliyetin itfaiye hizmet binasında yapıldığını öğrenir öğrenmez olaya müdahale ederek gerekli soruşturmaların başlatıldığı bilgisini veren Erkoç, şunları kaydetti:
"Daire başkanı da görevden alınmıştır. Hukuki süreç başlatılmıştır. Bu binalar acil hizmetler için kullanılmakta, bunun dışında hiçbir iş için kullanılmamakta ve kullanılmasına müsaade edilmemektedir. Yapılan bu defileyle belediyemizin hiçbir alakası ve ilgisi bulunmamaktadır."
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