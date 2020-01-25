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Kahramanmaraş itfaiye ve AFAD ekipleri Elazığ’da

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 13:09 | Son Güncelleme

Elazığ’da meydana gelen 6.8 büyülüğündeki deprem sonrası, Kahramanmaraş’tan arama ve kurtarma ekipleri deprem bölgesine sevk edildi.Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinden alınan bilgiye göre, büyükşehir itfaiyesi 3 tam donanımlı araç, 3 ekip ve 13 kişiyle deprem bölgesi Elazığ’a gönderildi.

Elazığ’da meydana gelen 6.8 büyülüğündeki deprem sonrası, Kahramanmaraş’tan arama ve kurtarma ekipleri deprem bölgesine sevk edildi.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinden alınan bilgiye göre, büyükşehir itfaiyesi 3 tam donanımlı araç, 3 ekip ve 13 kişiyle deprem bölgesi Elazığ’a gönderildi. Ekiplerin, gece saat 03.50 itibariyle Elazığ’a ulaşarak enkazda çalışmaya başladığı bildirildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İl Müdürlüğünden ise 1 ekip ve 5 kişinin deprem bölgesi Elazığ’a gönderildiği belirtildi.

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