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Kahramanmaraş, Karabük ve Karaman'da bayram namazı saat kaçta? İşte 2022 Diyanet'e göre Kurban Bayramı namazı saatleri

07.07.2022 14:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş, Karabük ve Karaman'da bayram namazı saat kaçta sorusunun yanıtı, bu şehirlerde ikamet eden birçok kişi tarafından merakla sorgulanmaya başladı. 2022 Kurban Bayramı'na kısa bir zaman kala Diyanet tarafından paylaşılan bayram namazı saatleriyle birlikte birçok ilin bayram namazını saat kaçta kılacağı belli oldu. Peki, Kahramanmaraş, Karabük ve Karaman'da bayram namazı saat kaçta? İşte 2022 Diyanet'e göre Kurban Bayramı namazı saatleri.

Kahramanmaraş, Karabük ve Karaman'da bayram namazı saat kaçta? İşte 2022 Diyanet'e göre Kurban Bayramı namazı saatleri

Bayram namazı saatleri, Kahramanmaraş, Karabük ve Karaman'da yaşayan binlerce kişinin araştırdığı konular arasında yer alıyor. 2022 Kurban Bayramı namazını kılmak isteyen vatandaşlar, Diyanet tarafından paylaşılan il il bayram namazı saatlerini araştırıyor. Peki, Kahramanmaraş, Karabük ve Karaman'da bayram namazı saat kaçta? İşte 2022 Diyanet'e göre Kurban Bayramı namazı saatleri.

KAHRAMANMARAŞ'TA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Kahramanmaraş'ta bayram namazının saat kaçta kılınacağı, Diyanet tarafından açıklanan bayram namazı saatleriyle belli oldu. Kahramanmaraş'ta bayram namazı saat 05.52'de kılınacak.

KARABÜK'TE BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Karabük'te bayram namazı saatinin kaçta olduğu, şehirde ikamet eden binlerce kişi tarafından merak ediliyor. Diyanet tarafından yayımlanan bayram namazı saatine göre Karabük'te bayram namazı saat 06.00'da kılınacak.

KARAMAN'DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Karaman'da bayram namazının saat kaçta kılınacağı Diyanet tarafından açıklandı. Buna göre Karaman'da bayram namazı sabah saat 06.08'de kılınacak.

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

İşte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan bayram namazı kılınışı;

Bayram namazına, allahuekber "Niyet ettim Allah rızâsı için vâcib olan (Ramazan veya Kurban) Bayramı namazını kılmaya. Uydum hazır olan imama." denip niyet edilir.

İmam, ellerini kulaklarına kaldırıp "Allâhu Ekber" diyerek tekbîr alıp ellerini göbek altında bağlar. Cemaat de aynısını yapar ve "Sübhaneke" duasını okur. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp "Allahu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam, ellerini kulaklarına kadar kaldırıp "Allâhu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam, ellerini kulaklarına kadar kaldırıp "Allâhu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini göbek altında bağlar. Cemaat de aynısını yapar ve imamın okuduğu sûre ve âyetleri dinler. Sonra, imamla birlikte rükû ve secde yapılır.

Ardından 2. rek'âta kalkılıp, eller göbek altında bağlanır. İmam, sûre ve âyetleri okur, cemaat dinler. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp "Allahu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp "Allahu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp "Allahu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imamla birlikte rükû ve secde yapılırak namaz bitirilir.

Sonra, imam minber'e çıkarak "Bayram hutbesi" ni okur. Sonra, dua edilir.

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