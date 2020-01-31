Kahramanmaraş-Kayseri karayolu trafiğe kapandı

Kahramanmaraş’ta etkili olan kar yağışı nedeniyle Kahramanmaraş-Kayseri yolu çift yönlü araç trafiğine kapatıldı.

Kahramanmaraş’ın kent merkezinde yağmur etkili olurken, kuzey ilçelerinde kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kar yağışı nedeniyle Göksun ilçesinde 15 santimetreyi bulan kar kalınlığıNIN, yüksek kesimlerde 1 metreyi aştığı bildirildi. Kar nedeniyle il genelinde 20 köy yolu ulaşıma kapanırken, ekiplerin karla kaplı yollar açmak için mücadele ettiği belirtildi.

Trafik ekipleri de Kahramanmaraş-Kayseri yolunu güvenlik önlemleri kapsamında çift yönlü trafiğe kapattı. Kar lastiği ve zincir olmayan araçların da trafiğe çıkmamaları konusunda uyardı.

