Kahramanmaraş-Kayseri yolu sürücülere geçit vermiyor

Kahramanmaraş’ta yüksek kesimlerde ve kuzey ilçelerinde etkisini artıran kar yağışıyla sürücüler yolda kaldı.

Özellikle Kahramanmaraş-Kayseri karayolu üzerinde seyir halinde olan araç sürücüleri, yol üzerinde yaşanan kar yağışını cep telefonu kameralarıyla görüntüleyerek, seyahat edecek vatandaşları uyardı.

Uzun araçları ve otomobilleriyle kara saplanan sürücüler ise araçlarını terk ederek en yakın dinlenme tesisi ve mahallere sığındı.

Karayolları kar temizleme ekipleri tarafından süren temizlik çalışmaları, yolda kalan araçlar nedeniyle zaman zaman aksaklığa neden oldu.

Yetkililer, sürücüleri zorunlu olmamaları halinde yola çıkmamaları, çıkmaları halinde gerekli ekipmanları almalarını tavsiye etti.

