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Kahramanmaraş-Kayseri yolu ulaşıma kapandı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 15.01.2019 16:27 | Son Güncelleme

ULAŞIM KONTROLLÜ SAĞLANIYOR Kar nedeniyle kapanan Kahramanmaraş-Kayseri Karayolu kısmen ulaşıma açıldı.

ULAŞIM KONTROLLÜ SAĞLANIYOR Kar nedeniyle kapanan Kahramanmaraş-Kayseri Karayolu kısmen ulaşıma açıldı. Karın etkili olmaya devam ettiği bölgede, trafik akışı da kontrollü sağlanıyor. Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı'nda trafik ekipleri, TIR ve ağır tonajlı araçlara ise kayma ihtimaline karşı izin vermiyor. Diğer araçlardan ise kar lastiği ve zinciri olanların geçişine izin veriliyor. Öte yandan, kar yağışı, Kahramanmaraş'ın kırsal mahallelerinde de hayatı olumuz etkiledi. Kar nedeniyle il genelinde kırsaldaki mahallelerin çoğunun yolu ulaşıma kapandı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, kar yağışının başlamasıyla birlikte karla mücadele çalışmasına başladı. Ekipler çalışmalarını aralıksız sürdürürken, bazı bölgelerde açılan yolun tipi nedeniyle tekrar kapanması ekiplerin çalışmalarını olumsuz etkiliyor.

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