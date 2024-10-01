Kahramanmaraş merkezli 2 ilde sahte altın operasyonu! 20 kişi yakalandı

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Türkoğlu ilçesinde sahte altın üretildiği ve Antalya, Adana, Adıyaman, Diyarbakır ve Mardin illerinde piyasaya sürüldüğü belirlendi.

Türkoğlu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, suç delillerini elde etme ve şüphelileri yakalamaya yönelik Kahramanmaraş ve Eskişehir'de belirlenen 17 adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerin savcılıktaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

(AA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır