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Kahramanmaraş merkezli 7.7'lik deprem felaketinin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Mynet Haber

Mynet Haber

1 saat önce

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki şiddetli depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler depremin şiddetini bir kez daha gözler önüne serdi.

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