Kahramanmaraş merkezli 7.7'lik deprem felaketinin yeni görüntüleri ortaya çıktı

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki şiddetli depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler depremin şiddetini bir kez daha gözler önüne serdi.