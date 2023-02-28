Kahramanmaraş merkezli 7.7'lik deprem felaketinin yeni görüntüleri ortaya çıktı
Mynet Haber
1 saat önce
YORUM YAP0
6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki şiddetli depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler depremin şiddetini bir kez daha gözler önüne serdi.
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum