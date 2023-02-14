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Kahramanmaraş merkezli depremin şiddeti Kayseri'de böyle hissedildi!

14.02.2023 23:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki depremin hissedildiği Kayseri'de, o anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Sümer Köprüsü'nün beşik gibi sallandığı görüldü.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan 7,6 büyüklüğündeki deprem, Kayseri'de de şiddetli bir şekilde hissedildi.

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Deprem anında İstasyon Caddesi üzerinde Sümer Köprüsü'nde bulunan kameraya kaydedilen görüntülerde köprü şiddetli bir şekilde sallanırken, köprü altında kalan araç sürücülerinin araçlarını güvenli bölgeye aldığı görülüyor.

Ayrıca yaya vatandaşların da panikle kaçıştığı gözlemlenirken, köprünün şiddetli şekilde savrulması da yaşanan depremin ne kadar şiddetli hissedildiğini gözler önüne seriyor. (İHA)

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deprem Kayseri Kahramanmaraş

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