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Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında hayatı kabusa döndü! 'Böyle şeyleri filmlerde olur zannederdik'

22.05.2023 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremler Türkiye'yi derinden sarstı. 50 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği depremlerde Osmaniye'de yaşayan Halil Yılmaz, yaşamasına rağmen kayıtlara ölü olarak geçti. Yaşadıklarıyla ilgili açıklama yapan Yılmaz, "Biz böyle şeyleri filmlerde olur zannederdik. Maalesef bizim başımıza geldi. Gerçekten trajikomik bir olay yaşadıklarım. Mağduriyetimin bir an önce düzeltilmesini istiyorum" dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında hayatı kabusa döndü! 'Böyle şeyleri filmlerde olur zannederdik'

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde seyyar satıcılık yaparak geçimini sağlayan 4 çocuk babası Halil Yılmaz, depremden sonra resmi kayıtlara ölü olarak geçti. Yılmaz, gerçeği e-Devlet hesabına girmeye çalışınca öğrendi. Hesabına giremeyen Yılmaz, İlçe Nüfus Müdürlüğü’ne gittiğinde kayıtlarda ölü göründüğünü öğrendi. Yapılan araştırmada, aynı isimde 10 kişinin, Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde, depremde öldüğünü öğrenen Yılmaz, yanlışlığın düzeltilmesi için 12 Nisan’da Nüfus Müdürlüğü'ne ve Osmaniye Cumhuriyet Savcılığı’na dilekçe verdi. Bu süreçte Yılmaz’ın eşinin banka hesabına, AFAD tarafından 100 bin lira nakdi ‘ölüm’ yardımı yapıldı. Yaşadığı mağduriyetten dolayı seçimlerde oy kullanamayan, ilaç alamayan, sigortasını ödeyemeyen Yılmaz, şimdi yaşadığını ispatlamaya çalışıyor.

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"NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNE GİDİNCE GERÇEK ORTAYA ÇIKTI"

Bugüne kadar bir sonuç alamadığını belirten Halil Yılmaz, “e-Devlet'e girmeye çalıştım, giremedim. Şifreyi yanlış girdiğimi düşündüm, denedim yine olmadı. Nüfus Müdürlüğü’ne gidince gerçek ortaya çıktı. Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde de benimle aynı isimde 10 kişi, depremde ölmüş. Yanlışlığın muhtemel buradan kaynakladığı üzerinde duruluyorum" dedi.

"BÖYLE ŞEYLERİ FİLMLERDE OLUR ZANNEDERDİK"

AFAD tarafından depremde hayatını kaybeden vatandaşların ailelerine ödenen 100 bin lirayı da iade ettiğini belirten Yılmaz, "Ben seyyar olarak şalgam suyu satıyorum. Havuç ve başka malzemeler almak için il dışına çıkmak zorundayım. Yolda çevirme oluyor. Derdimi anlatmaya çalışıyorum. Ölen adam araba kullanabilir mi, kullanamaz. Nüfus Müdürlüğü, savcılık soruşturması tamamlanıncaya geçici bir belge verdi. Derdimi bu belge ile anlatmaya çalışıyorum. AFAD'dan gönderilen parada tüyü bitmemiş yetimlerin hakkı var, hemen parayı o zaman iade ettim. Ben depremde Toprakkale’deki evimdeydim. Biz böyle şeyleri filmlerde olur zannederdik. Maalesef bizim başımıza geldi. Gerçekten trajikomik bir olay yaşadıklarım. Mağduriyetimin bir an önce düzeltilmesini istiyorum" dedi.

Halil Yılmaz, eski günlerine döneceği günleri sabırsızlıkla beklediğini söyledi.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
deprem Kahramanmaraş Osmaniye

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