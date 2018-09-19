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Kahramanmaraş merkezli FETÖ operasyonunda 3 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 19.09.2018 17:59 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ merkezli 7 ilde FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda TSK'da çeşitli kademelerde görev yapan 10 astsubay gözaltına alındı.

KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ merkezli 7 ilde FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda TSK'da çeşitli kademelerde görev yapan 10 astsubay gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeri yapılanmasına yönelik Kahramanmaraş merkezli Hakkari, Şırnak, Mardin, Malatya, Adana, Mersin'de eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda örgütün ardışık arama ve kripto şifreleme yöntemlerini kullanan TSK içerisindeki kara ve jandarma kuvvetlerine mensup halen aktif görevde olan astsubaylardan oluşan 10 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyette yapılan sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 3 astsubay tutuklandı.

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