Kahramanmaraş merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün "kripto'' asker yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 muvazzaf askerden 3'ü tutuklandı.
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tarafından FETÖ/PDY'nin ardışık arama ve kripto şifreleme yöntemleri kullanarak haberleştikleri belirlenen şüphelilere yönelik 7 ilden düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 muvazzaf askerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan 10 zanlıdan 3'ü tutuklandı, 7 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kahramanmaraş Merkezli Hakkari, Şırnak, Mardin, Malatya, Adana ve Mersin'de 14 Eylül'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 muvazzaf asker gözaltına alınmıştı.
Ecem Balcı'nın katil zanlısından şoke eden iddia: Annesinin sevgilisinden hamileydi!
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde muhtar 17 yaşındaki kıza cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı
Diyarbakır'da korku dolu dakikalar! Pompalı tüfekle balkona çıktı
ABD Büyükelçiliği'nden rahip Brunson için önemli açıklama!
Ukrayna'da canlı yayın sırasında muhabire eziyet!
İngiltere'de kendisine okul bulamayan Alfie Aldridge dünya devlerinin aranan yüzü oldu
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile öğrenci arasında ilginç diyalog
Telefonlarda Pegasus alarmı: Bu tehlikeye aman dikkat!
İYİ Partili Türkkan 'En az oy CHP'den geliyor' deyip ittifaka kapıyı kapattı!
Meral Akşener'e büyük şok: Danışmanı Nevşehir İl Başkanı Göksel Taşçı istifa etti
Lyme hastalığı nedir? Uzmanlar uyarıyor: Çağın salgını
Okuyucu Yorumları 0 yorum