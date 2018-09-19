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Kahramanmaraş merkezli FETÖ'nün "kripto'' asker yapılanmasına operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2018 18:11 | Son Güncelleme

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 10 zanlıdan 3'ü tutuklandı

Kahramanmaraş merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün "kripto'' asker yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 muvazzaf askerden 3'ü tutuklandı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tarafından FETÖ/PDY'nin ardışık arama ve kripto şifreleme yöntemleri kullanarak haberleştikleri belirlenen şüphelilere yönelik 7 ilden düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 muvazzaf askerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan 10 zanlıdan 3'ü tutuklandı, 7 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kahramanmaraş Merkezli Hakkari, Şırnak, Mardin, Malatya, Adana ve Mersin'de 14 Eylül'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 muvazzaf asker gözaltına alınmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ Kahramanmaraş Kripto asker yapılanması

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