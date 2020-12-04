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  4. Kahramanmaraş merkezli PKK/KCK operasyonu: 3 gözaltı

Kahramanmaraş merkezli PKK/KCK operasyonu: 3 gözaltı

04.12.2020 10:49 | Son Güncelleme:
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Kahramanmaraş merkezli Mersin’de düzenlenen operasyonda PKK/KCK mensuplarına yardım ettiği belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ceza İnfaz Kurumlarında tutuklu olarak bulunan örgüt üyelerine finansal destek sağladıkları tespit edilen 4 şüpheli hakkında, Mersin’de 4 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.Operasyonda C.E., V.T ve D.T gözaltına alındı.Adresinde bulunamayan 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ederken, gözaltına alınan şüpheliler İl Jandarma Komutanlığında yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Şüpheliler adlı kontrol ile yurt dışı yasağı ile serbest bırakıldı.

Kahramanmaraş merkezli Mersin’de düzenlenen operasyonda PKK/KCK mensuplarına yardım ettiği belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ceza İnfaz Kurumlarında tutuklu olarak bulunan örgüt üyelerine finansal destek sağladıkları tespit edilen 4 şüpheli hakkında, Mersin’de 4 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda C.E., V.T ve D.T gözaltına alındı.
Adresinde bulunamayan 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ederken, gözaltına alınan şüpheliler İl Jandarma Komutanlığında yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler adlı kontrol ile yurt dışı yasağı ile serbest bırakıldı.

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